Nationalbank untersucht Potenzial von Digitalwährungen

Nach wie vor befinden sich Kryptowährungen sowie die Blockchain-Technologie in ihren Anfängen. Erst vor rund zehn Jahren erschien mit Bitcoin erstmals eine digitale Währung, die auf dem heute bekannten Kettenprinzip aufbaute. Entsprechend viel Entwicklungspotenzial haben Experten hierzu ausgemacht. Eine Nation möchte sich nun zunehmend den führenden Kräften auf dem Markt, die vornehmlich aus den Vereinigten Staaten sowie Asien kommen, anschließen: die Schweiz. Das Nachbarland profitiert von einer positiven Einstellung vonseiten der Regierung und der Finanzmarktaufsicht. Diese erkennen das große Potenzial an und möchten sich in einer führenden Position auf dem Markt etablieren. Insbesondere der Kanton Zug nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein und ist so weltweit als Ökosystem namens Crypto Valley bekannt geworden.

Die Popularität der Kryptowährungen in der Schweiz ist in ganz unterschiedlichen Punkten festzustellen. So gibt es hier beispielsweise private und professionelle Trader, die Kryptowährungen als Handelsinstrument sehen. Mit einem Konto für Kryptowährungen auf bekannten Plattformen wie IG ist es für diese Händler möglich, die Volatilität der fallenden und steigenden Märkte auszunutzen. Der Vorteil liegt auch in der besonderen Sicherheit beim Handel, da eine vollständige Regulierung vonseiten der FINMA stattfindet. Unternehmen und Start-ups aus der Branche freuen sich über die fairen, nachvollziehbaren Regelungen, die sich von anderen Nationen unterscheiden, welche insbesondere für Kryptowährungen eigene Regularien erschaffen haben. Genau deshalb orientieren sich die Unternehmen mittlerweile nach Zug anstatt nach Malta oder Gibraltar, wie es zuvor der Fall war.

Hier sind Zahlungen mit Bitcoin & Co. möglich

In der Schweiz befinden sich diverse starke Unternehmen aus der Kryptoindustrie. Unter die besten Fintech-Start-ups hat sich unter anderem das Unternehmen Bitcoin Suisse gemischt, welches dank seiner frühen Gründung im Jahr 2013 schon weit vor dem Hype seine Services anbot. Zu diesen gehört die Beratung von Privat- und Geschäftskunden, das Trading mit großem Investitionsvolumen, die sichere Aufbewahrung von Krypto-Assets, ICO-Services und mehr. Ein interessantes Konzept unterliegt auch dem 2016 gegründeten Sonect. Die P2P-Plattform fokussiert sich auf eine bestimmte Region, in der eine Person Geld abheben und eine andere Person auf das eigene Konto einzahlen möchte. Durch die Zusammenführung der beiden Parteien wird die Geldverteilung vereinfacht, während Kosten gleichzeitig sinken sollen.

Hinzu kommt schließlich noch der normale Bürger. Aktuell sind 304 Unternehmen als Akzeptanzstellen für Bitcoin in der Schweiz gelistet. Ein Blick auf die Liste verrät ganz unterschiedliche Branchen, die sich mit der Technologie beschäftigt haben. Ein Möbelhaus in Geuensee wechselt sich mit Burgern in Zürich sowie mit Kameras in Kehrsatz ab. Dazu kommt die Vielzahl an Bitcoin-Automaten, die im ganzen Land verteilt ansteuerbar sind. Diese wurden längst über die Landesgrenzen hinaus populär, sodass Besucher zunehmend auch Geld per Bitcoin-ATM abheben. Im Jahr 2019 ist die Schweiz demnach mehr in Bitcoin und Blockchain-Technologie involviert als je zuvor.

