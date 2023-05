NÖ verzeichnet 538.000 Nächtigungen im April

Insgesamt 220.300 Ankünfte und über eine halbe Million (538.000) Nächtigungen zählt die Statistik Austria in Niederösterreich laut erster Hochrechnung für den Monat April. Das bedeutet ein Plus von 14,2 Prozent bei den Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Von den genannten Nächtigungen stammen 395.000 aus Österreich (Plus 6,9 Prozent) und 176.500 Nächtigungen (Plus 32,7 Prozent) von ausländischen Gästen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das für die Wintersaison ein Plus von 32 Prozent.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, zeigt sich optimistisch: „Der warme Frühling hat heuer lange auf sich warten lassen. Trotz des vielen Regens und der kälteren Temperaturen konnten unsere Gastgeberinnen und Gastgeber bei den Nächtigungen weiter zulegen. Ich bin optimistisch, dass wir uns heuer an unser Nächtigungsrekordjahr 2019 annähern werden. Mit unseren neuen Entdeckertouren in den Bereichen Radfahren, Wandern, Kulinarik und Kultur können unsere Gäste auch im Sommer das für sie optimale Programm zusammenstellen“.

Annäherung an Rekordjahr 2019

In Niederösterreich brachte die Wintersaison über 2,71 Millionen Nächtigungen ein, was verglichen mit dem Vorjahr ein Plus von 32 Prozent bedeutet. Verglichen mit dem Rekordjahr 2019 liegen die Nächtigungszahlen zwar noch zurück, eine Annäherung an den bisherigen Rekord sei aber bereits zu erkennen. Insgesamt 1.863.300 Nächtigungen (Plus 23 Prozent) stammen von österreichischen Gästen, 847.300 von Gästen aus dem Ausland, was ein Plus von 55,4 Prozent bedeutet.