NÖ verzeichnete 22 Prozent mehr PV-Strom im heurigen Sommer

„Mit dem Zonenplan für Photovoltaik-Freiflächen, der eine Gesamtfläche von 1.288 Hektar für neue PV-Anlagen vorsieht, wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um die bestehenden Anlagen bis 2030 zu verdoppeln“, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) beim Gemeindetag der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu).

Die Stromerzeugung aus Photovoltaik sei im heurigen Sommer um 22 Prozent angestiegen. Auch 50 Prozent aller Straßenlaternen in Niederösterreich wurden laut Pernkopf bereits auf energieeffiziente LED umgerüstet.

All diese Maßnahmen sollen zu einer Energieautonomie in Niederösterreich beitragen, welche laut dem Chefökonom der NÖ-Industriellenvereinigung Christian Helmenstein „über erneuerbare Energieträger sinnvoll und machbar“ ist. eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger betont: „Das Interesse für die Themen Energie und Klimaschutz ist größer denn je. Die Gemeinden können uns dabei helfen, die Bevölkerung weiter zu informieren und konkret zu unterstützen.“

Lange Tradition bei Klimaschutz

1.000 Vertreter aus NÖ-Gemeinden nahmen beim Energie- und Umwelt-Gemeindetag in Grafenegg teil. Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hob die Vorreiterrolle von Niederösterreich in Sachen Energiewende und Klimaschutz hervor. 450 von 573 Gemeinden seien Klimabündnisgemeinden und auch das e5-Programm sei in Niederösterreich mit 65 Vorzeigegemeinden ein Erfolgsmodell.