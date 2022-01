NÖ-Landesförderung: 10.000 Heizkessel seit 2016 umgetauscht

Seit 2016 fördert das Land Niederösterreich den Umstieg von Heizungsanlagen auf Basis fossiler Brennstoffe auf Heizsysteme mit erneuerbaren Energieträgern. Insgesamt kann dafür eine Förderung von bis zu 3.000 Euro beantragt werden.

Bis dato wurden rund 10.000 Anträge bewilligt, davon allein 3.600 im Vorjahr, wie Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger berichtet. Insgesamt seien dadurch rund 23 Millionen Euro an Einmalzuschüssen ausbezahlt worden. „Unser Ziel ist es, nachhaltige Alternativen zu fossilen Brennstoffen für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher anzubieten“, sagt Eichtinger. Die derzeitige Förderperiode wurde zudem bis Dezember 2022 verlängert.

„Wirtschaft und Umwelt sind kein Gegensatz“

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte in dem Zusammenhang, dass Niederösterreich im internationalen Vergleich bei den Klimazielen sehr gut dastehe: „Seit 2015 können wir unseren Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken und mittlerweile werden etwa 40 Prozent aller Haushalte mit Wärme aus Biomasse versorgt“, sagt Pernkopf.

Der Präsident der Wirtschaftskammer NÖ Wolfgang Ecker betonte, dass es eine klare Strategie für die Energiewende brauche. In Niederösterreich gäbe es noch rund 100.000 Ölheizungen. Realistisch gesehen könne man bis 2035 davon 80.000 auf Pelletheizungen umtauschen. Allein in dieser Errichtungsphase werden so 1.050 neue Arbeitsplätze in Niederösterreich geschaffen. Das zeige, dass Wirtschaft und Umwelt kein Gegensatz sind, meint Ecker.

Fachkräfte gesucht

Manfred Denk, Landesinnungsmeister-Stellvertreter der NÖ Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker, wies darauf hin, dass man dringend Fachpersonal benötige. Man möchte dieses auch selber ausbilden und suche deshalb Lehrlinge, die einen „Green Job“ erlernen und ausüben möchten.

SPÖ-Kritik: Niedrige Förderhöhe im Bundesländervergleich

Kritik an der Förderung kommt allerdings von der SPÖ. „Im Bundesländervergleich findet sich Niederösterreich wieder einmal im absoluten Tabellenkeller wieder“, meint Kathrin Schindele, Energiesprecherin der SPÖ NÖ. Mit einer Förderung von 3.000 Euro liege man zum Beispiel meilenweit hinter Tirol (8.000 Euro) und Kärnten (6.000 Euro). Die SPÖ fordere deshalb eine massive Erhöhung der Fördersumme, so Schindele.