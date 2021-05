Der Energiebedarf war witterungsbedingt in Österreich, Bulgarien und Nordmazedonien höher. Das Konzernergebnis stieg um 15,3 Prozent auf 176,0 Mio. Euro. Der Ausblick wurde bestätigt.

Das EBITDA lag im ersten Geschäftshalbjahr mit 535,8 Mio. Euro um 37,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Das EBIT stieg um 10,3 Prozent 254,5 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse wuchsen um 7,6 Prozent auf 1,285 Mrd. Euro. Zurückzuführen war dies vor allem auf das internationale Projektgeschäft und dabei auf das im Sommer 2020 gestartete Abwasserprojekt in Kuwait.

Die Covid-19-Pandemie habe sich dank des integrierten Geschäftsmodells und der breiten Kundendiversifikation bisher nur punktuell auf die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung ausgewirkt, so die EVN. Investitionen im Segment Netze habe man während des ersten Halbjahres 2020/21 bereits teilweise wieder aufholen können. Nationale Lockdowns, Reisebeschränkungen und Beeinträchtigungen internationaler Lieferketten erschwerten jedoch das internationale Projektgeschäft.

Die Stromerzeugung der EVN ging um 3,1 Prozent auf 2.079 Gigawattstunden (GWh) zurück, davon entfielen 1.112 GWh (Vorjahr: 1.155 GWh) auf die erneuerbare Erzeugung. Der Erneuerbaren-Anteil lag bei 53,5 (53,8) Prozent. Die Stromerzeugung in den Wärmekraftwerken ist wegen einer geringeren Anzahl an Abrufen des Kraftwerks Theiß zur Netzstabilisierung um 2,4 Prozent auf 968 GWh gesunken. Im internationalen Projektgeschäft hat die EVN im Februar 2021 in Rumänien einen neuen Auftrag im Wert von rund 12 Mio. Euro erhalten.

An Investitionen plant die EVN für die nächsten Jahre bis zu 450 Mio. Euro pro Jahr, davon rund drei Viertel in Niederösterreich.

Den Ausblick wurde heute bestätigt: Unter der Annahme durchschnittlicher energiewirtschaftlicher Rahmenbedingungen erwartet die EVN für das Geschäftsjahr 2020/21 ein Konzernergebnis in einer Bandbreite von etwa 200 bis 230 Mio. Euro. Der weitere Verlauf der Coronakrise und daraus folgende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen könnten einzelne Geschäftsbereiche der EVN und damit die Ergebnisentwicklung des Konzerns jedoch negativ beeinflussen.