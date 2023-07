WKNÖ setzt mit Investitionsplan auf Nachhaltigkeit

Als regionale und branchenmäßig Vertretung liefert die Wirtschaftskammer NÖ Expertise in unternehmensrelevanten Bereichen und bietet unter anderem Aus- und Weiterbildungen an. Mit dem neuen Ressourcen- und Investitionsplan, der Ziele bis zum Jahr 2028 festlegt, will sie sich zu ihren Kernaufgaben bekennen und für die Zukunft rüsten.

Um die Ziele bis 2028 zu erreichen, plant die WKNÖ fast 70 Millionen Euro in bauliche Maßnahmen zu investieren. Dabei soll es vor allem darum gehen, Gebäude energieeffizienter zu machen: Unter anderem wird das Wifi-Gebäude in St. Pölten saniert, das überwiegend unter Denkmalschutz steht. Außerdem soll der Standort der WKNÖ in Mödling ein energieautonomes Kammergebäude erhalten. Auch in die Digitalisierung will man in den kommenden Jahren Geld stecken. „Wir machen uns fit für die Herausforderungen und Chancen der nächsten Jahre“, so WKNÖ Präsident Ecker.

Aus der Gegenüberstellung der Investitionen mit den prognostizierten Einnahmen sowie der aktuellen Vermögenssituation, hat das Erweiterte Präsidium der WKNÖ zudem eine Reduktion der Kammerumlage in den Jahren 2024, 2025 und 2026 beschlossen. Beurteilungsmaßstab dafür ist der jeweilige Voranschlag.