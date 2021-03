Photovoltaik-Paneele am Dach und Strom-Überschuss. Künftig können in Niederösterreich Private ihren Strom ohne Netzeinspeisung direkt an Nachbarn zu einem festgelegten Preis verkaufen. Ermöglicht wird das durch das Erneuerbare-Energien-Ausbaugesetz (EAG). Land NÖ und EVN gründeten die Beratungsgesellschaft "Energie Zukunft Niederösterreich", um Private Stromproduzenten wirtschaftlich, technisch und bei der Abwicklung mit Behörden und Netzbetreiber zu beraten und zu unterstützen.

"Mit der Umsetzung der Energiegemeinschaften setzen wir mit der EVN einen weiteren Schritt Richtung Energiewende. Damit wird der Ausbau der erneuerbaren Engie mehr und mehr zum Mitmach-Projekt", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Damit werde die "technische Energiewende zur Energie-Nachbarschaftshilfe".

Weiterhin warte man ungeduldig beim Land NÖ auf die Beschlussfassung des EAG, das noch beim Bund im Umweltministerium hängt. "Wir müssen ganz konkret in die Projekte kommen. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Investitionen. Durch Umsetzung des EAG werden allein in NÖ Projekte in der Höhe von 550 Millionen Euro umgesetzt. Damit schaffen wir Arbeitsplätze und fördern den Klimaschutz", so Pernkopf.

Die EVN zählt derzeit über 40.000 PV-Anlagen in NÖ, die ins Netz einspeisen. "Es werden künftig zehn Mal so viele werden", sagt EVN-Vorstand Franz Mittermayer. Energiegemeinschafen als regionale Stromversorgung stütze die Versorgungssicherheit und gleich die Volatilität der erneuerbaren Energien aus. "Am Ende des Netzes erfolgt ein Ausgleich, dass heißt, die Belastung kommt nicht ins Netz", sagt Mittermayer.

In einem Pilotprojekt im Götzental testet die EVN bereits eine Energiegemeinschaft. 60 Haushalte werden durch über ein Kleinwasserkraftwerk mit Strom versorgt. Alles was fehle, werde über das Netz und Kraftwerke ausgeglichen. "Primär wird die Energie aus dem lokalen Netz bezogen. DAs heißt auch, dass die Netzkosten für die Haushalte wegfällt", sagt Mittermayer.

Ab einer PV-Leistung von 5 KW - und natürlich einem Stromüberschuss - seien Energiegemeinschaften für Private möglich. Eine Installation eines "Smart Meters" ist jedenfalls für eine exakte Abrechnung notwendig. Die "Energie Zukunft NÖ" mit Sitz im Heiligenkreuz, bei der in der Startphase sieben Mitarbeiter arbeiten sollen, ist erste Anlaufstelle bei der Gründung der Energiegemeinschaft, technischen Begleitung und Abrechnung.

Energiegemeinschaften seien nicht gewinnorientiert ausgerichtet. "Das ist allein rechtlich nicht möglich. Sie dienen dazu Energie optimal zu verwenden", so Mittermayer.