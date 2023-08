NÖ-Betriebe werden mit bis zu 2.475 Euro unterstützt

Die Energiekostenpauschale kann von bestehenden Unternehmen mit einer Betriebsstätte in Österreich beantragt werden, wenn der Jahresumsatz mindestens 10.000 Euro und maximal 400.000 Euro beträgt. Die Höhe der Pauschalförderung liegt zwischen 110 Euro und 2.475 Euro und wird abhängig von der Branche und dem Jahresumsatz 2022 berechnet. Alle Schritte und Voraussetzungen zur Beantragung sind online auf der Seite des Unternehmensservice Portales zu finden.

Aufgrund der hohen Energiepreise kämpfen viele NÖ-Betriebe ums Überleben, sagt WBNÖ Direktor Harald Servus in einer Presseaussendung. „Der NÖ Wirtschaftsbund hat sich vehement für eine rasche Umsetzung der Unterstützungen eingesetzt. Für die vielen Kleinst- und Kleinbetriebe hat das Warten nun endlich ein Ende.“ Etliche kleinere Unternehmen hätten bislang keine Unterstützung erhalten, da sie vom Energiekostenzuschuss nicht erfasst wurden.

Forderung nach Energiekostenzuschuss ll

Auch Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, sieht in der Energiekostenpauschale einen ersten wichtigen Schritt zur Unterstützung der Unternehmen. „229 Tage nach den von der Bundesregierung angekündigten Unterstützungsmaßnahmen für die hohen Energiekosten, können seit heute endlich unsere Ein-Personen- und Kleinst-Unternehmen die Energiekostenpauschale beantragen – nicht zuletzt aufgrund unserer permanenten Forderungen in Richtung Regierung“, sagt er.

Wolfgang Ecker, Präsident WKNÖ fordert eine rasche Umsetzung des Energiekostenzuschusses ll. Foto: Rita Newman, Mag. Rita Newman

Gleichzeitig fordern beide eine schnelle Umsetzung des Energiekostenzuschusses 2. „Wir befinden uns noch immer mitten in einer Energiekrise, die nicht nur das Überleben vieler Betriebe, sondern die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Wirtschaftsstandortes gefährdet“, betont Servus.

„Unsere Unternehmen brauchen dringendst auch den am 22. Dezember 2022 versprochenen Energiekostenzuschuss 2 (EKZ 2). Hier fehlen nach wie vor die Rahmenbedingungen und Richtlinien“, sagt Ecker. Es sei dafür aber höchste Zeit. Eine von der WKNÖ in Auftrag gegebene Studie habe kürzlich gezeigt, dass zehn Prozent der niederösterreichischen Betriebe ihren Fortbestand gefährdet sehen. Ecker sieht eine Entlastung für Unternehmen vor allem in der Kombination beider Maßnahmen.