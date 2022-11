IV-NÖ Präsident Salzer: "Diese Bundesregierung schläft"

Werbung

Mit dem 1,3 Milliarden Euro hohen Energiekostenzuschuss des Bundes werden energieintensive Unternehmen mit einer Förderung in der Höhe von 30 Prozent ihrer Mehrkosten für Strom, Erdgas und Treibstoffe unterstützt. Beschlossen wurde die gesetzliche Grundlage im Nationalrat dazu zwar schon im Oktober, aber geflossen ist bis dato kein Geld. Der Bund warte noch immer auf grünes Licht von der EU-Kommission, die die Förderrichtlinien absegnen muss.

"Keine Lösungsansätze" für das Jahr 2023

Für die NÖ-Industrie und etliche Betriebe drängt aber die Zeit. Ihre Wettbewerbsfähigkeit sei akut gefährdet. "Wir sind jetzt im November und es gibt keinerlei Aussagen vom Bund über die Verlängerung des Zuschusses von Oktober bis Dezember noch Lösungsansätze, wie es mit der Energie im Jahr 2023 weitergehen soll. Unsere Bundesregierung schläft", sagt IV-NÖ Präsident Thomas Salzer in Richtung kleineren und größeren Koalitionspartner im Bund. Den beschlossenen Energiekostenzuschuss halte Salzer abgesehen davon, dass er in Teilen verfassungswidrig sei, weil gewisse Dinge fehlen, als nicht treffsicher und absolut unzureichend.

Gas- und Strompreisbremse wie in Deutschland

Salzer fordert vom Bund analog wie in Großbritannien und Deutschland eine klar definierte Gas- und Strompreisbremse auch für österreichische Industrieunternehmen. In Deutschland wird der Gas-Preis ab Jänner 2023 auf 7 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Das soll der von den hohen Energiepreisen gebeutelten Industrie dabei helfen, Produktion und Beschäftigung zu sichern. Beim Strom wird es in Deutschland für Industriebetriebe einen Deckel bei 13 Cent pro Kilowattstunde für 70 Prozent des historischen Verbrauchs geben.

"Mit solchen Preisbremsen wie in Deutschland könnten wir kalkulieren. Wir hängen aber derzeit völlig in der Luft in Österreich", kritisiert Salzer und sieht die Wettbewerbsfähigkeit des NÖ-Industriestandorts akut in Gefahr. "Die Energiekosten sind hoch und wir geben sie in unseren Preisen weiter. Aber irgendwann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig."

Auch ein EU-akkordierter, gemeinsamer Gas-Einkauf und ein fixer Preis für die Betriebe hält Salzer für sehr sinnvoll.

Teuerung lässt Märkte einbrechen

Dazu kommen durch die Teuerung verursachte konjunkturelle Einbrüche auf gewissen Märkten, wie etwa dem Papiermarkt. "Wir haben enorme Kosten und können nicht auf Lager produzieren. Aufgrund Marktschwäche wissen wir nicht, ob wir im Dezember produzieren können", sagt Salzer als Inhaber von Salzer Papier.

Eine drohende Verlagerung der Industrie in Billig-Energie-Länder aufgrund Wettbewerbsverlust und Energiepreisspiralen würde jedenfalls keinen positiven Beitrag zum Klimaschutz bringen. "Wir gewinnen als Gesellschaft dadurch nichts, im Gegenteil", sagt Salzer. Neben dem Verlust von tausenden gut bezahlten Jobs würde sich dadurch auch die globale Klimabilanz drastisch verschlechtern.