150-Euro-Gutscheine trudeln in NÖ-Haushalten ein

Die Briefe aus dem Bundesrechenzentrum werden noch bis Ende Mai an niederösterreichische Haushalte mit Hauptwohnsitzen versendet. In Summe werden bundesweit 4 Millionen Gutscheine verschickt. Pro Haushalt und zahlungsverpflichteter Person kann jeweils ein Gutschein eingelöst werden.

Im Rahmen der Aktion Energiekostenausgleich des Bundes ist der dazu verpflichtet, die 150 Euro bei der nächsten Jahres- oder Schlussabrechnung automatisch abzuziehen. Diese Lösung gewährleiste den wichtigen Datenschutz, sei rechtssicher und unbürokratisch, heißt es aus dem Finanzministerium. EVN-Kunden, die im Juni ihre Jahresabrechnung bekommen und die den erhaltenen Gutschein erfolgreich eingelöst haben, könnten so bereits in den Genuss des 150 Euro-Gutscheins kommen. "Es schaut gut aus. Wir erwarten am 27. Mai die ersten Datensätze aus dem Bundesrechenzentrum. Dann erfahren wir auch, wem etwas abgezogen werden kann", sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. Spätestens die Kunden mit Jahresabrechnung Juli werden definitiv den Gutschein angerechnet bekommen.

Gutschein online oder postalisch einlösen

Einpersonenhaushalte mit einer Einkunftshöchstgrenze von 55.000 Euro (brutto/Jahr) bzw. Mehrpersonenhaushalte mit bis zu 110.000 Euro können den Gutschein entweder online mittels QR-Code-Scan direkt am Gutschein aktivieren, sich elektronisch auf energiekostenausgleich.gv.at dafür registrieren oder postalisch einlösen. Voraussetzung für die Inanspruchnahme ist jedenfalls ein aufrechter Vertrag mit einem Stromlieferanten.

Das Projekt "Energiekostenausgleich" wird mit Unterstützung der Bundesrechenzentrum GmbH und der österreichischen Energielieferanten umgesetzt. Sämtliche Informationen zum Energiekostenausgleich sowie ausführliche FAQs finden sich unter der eigens eingerichteten Webseite . Darüber hinaus ist ab sofort die Energiekostenausgleich-Hotline unter der Telefonnummer 050 233 798 in Betrieb.

