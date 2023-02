Wirtschaftskammer fordert, dass Energiehilfe rasch zu Betrieben kommt

Werbung

Foto: WBNÖ/Lechner

Wolfgang Ecker freut sich: “Mit dieser Gesetzesänderung wurde unter anderem die Grundlage für die wichtige Pauschalförderung von Ein-Personen- und Kleinst-Unternehmen geschaffen. Diese Unterstützung wird zukünftig einfach beantragbar sein, da sie weitgehend automatisch abgewickelt wird.“ Dazu müsse jetzt für Ecker die notwendige Richtlinie schnell ausgearbeitet und von der EU-Kommission abgesegnet werden, so dass die Betriebe in Niederösterreich auch bald Unterstützung bekämen.

Der Präsident erklärt: „Insgesamt stehen für 2022 und 2023 rund 7 Mrd. Euro für die Unterstützung von Betrieben aller Größen – von Ein-Personen-Unternehmen bis zu großen Industriebetrieben – zur Verfügung.“

Der Energiekostenzuschuss 2 enthalte laut Wirtschaftskammer wesentliche Verbesserungen gegenüber dem ersten Energiekostenzuschuss, so sei die Energieintensität nur mehr in zwei der fünf Stufen des Zuschusses Voraussetzung für die Förderung. Unter Energieintensität versteht man den Anteil, den die Energiekosten eines Unternehmens an den Gesamterlösen des Unternehmens hat.