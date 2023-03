Pellets, Heizöl und Co: Sinkende Preise bringen Entspannung für Kunden

Werbung

Kriegsbedingte Lieferausfälle aus Russland, Weißrussland und Ukraine trieben EU-weit die Nachfrage nach Pellets im vergangenen Jahr in die Höhe. Es fehlten rund 10 Prozent, konkret 3,5 Millionen Tonnen Pellets, am europäischen Markt. Dieser Angebotsmangel trieb die Nachfrage, und die Energiekrise die Produktionskosten und damit die Pelletspreise in ganz Europa in die Höhe.

Der warme Winter habe die Situation nun entschärft. Auch das panische Einkaufsverhalten der Konsumentinnen und Konsumenten sei zurückgegangen, heißt es vom Branchenverband ProPellets Austria. Die Lager der mit Pellets heizenden Endkunden dürften wieder gefüllt sein.

Pellets-Preise purzeln nach Preisralley 2022

Vor dem Ukraine-Krieg und der Teuerungswelle mussten Pelletskunden um die 250 Euro pro Tonne berappen. Das sind 140 Prozent mehr als noch im Jahr 2021. Im Jahresverlauf 2022 stiegen die Preise auf über 700 Euro pro Tonne. Seit Herbst sinken die Preise wieder: Eine Tonne Pellets kostet derzeit im Schnitt 430 Euro. Tendenz: leicht sinkend. Auf Preise wie vor der Teuerung brauche man aufgrund gestiegener Rohstoff- und Produktionskosten aber nicht hoffen, heißt es von ProPellets. Die Erfahrungswerte würden zeigen, dass ein Einkauf im März bzw. April am günstigsten sei.

Angetrieben durch Krieg, Energiewende und großzügigen Förderungen, wie etwa den „Raus aus Öl und Gas“-Bonus vom Bund zuzüglich Länderförderungen, wurden im Vorjahr doppelt soviele Pelletsheizungen verkauft.

Monatliche Durchschnittspreise für Pellets (cents/kg). Foto: proPellets Austria

Die Preisdifferenz bei Pellets war im Vorjahr pro Tonne und Händler in Österreich noch nie so groß wie im vergangenen Jahr, heißt es von ProPellets. Im August variierten die Preise um 60 Euro pro Tonne, während im Jahresschnitt 2017-2021 sie bei rund 10 Euro pro Tonne schwankten.

Auf Kilowattstunde gerechnet: Hackgut und Scheitholz sind die günstigsten Brennstoffe

Im Energieträgervergleich sind Hackgut („Hackschnitzel“) und Scheitholz laut Österreichischen Biomasseverband weiterhin die günstigsten Brennstoffe. Im Februar zahlte man für eine Kilowattstunde (kWh) Heizwert mit Scheitholz im Schnitt 7,42 Cent und mit Hackgut rund 4,67 Cent.

Am günstigsten heizt man im Heizungsbetrieb mit "Hackschnitzel" und Scheitholz. Foto: Österreichischer Biomasseverband

Heizöl: Preise sinken und nähern sich langsam Vorkrisenniveau

Freuen können sich die rund 80.000 Ölheizungs-Besitzer in Niederösterreich: Seit Herbst sinken die Heizölpreise stetig und gleichen sich langsam an das Niveau der Vorjahre an. Zwischen 2002 und Anfang 2022 pendelten die Heizölpreise in einer Bandbreite von ca. 40 Cent bis 1,05 Euro je Liter. Mit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 schoss der Heizölpreis nach oben und erreichte kurzzeitig im März über 2 Euro pro Liter. Einen derart starken Preisauftrieb hatte es zuvor 14 Jahre lang nicht mehr gegeben, analysiert das deutsche „Handelsblatt“. Der Heizölpreis ist abhängig vom Rohöl-Börsenpreis und schwankt dementsprechend.

Preistreibend wirken derzeit die EU-Sanktionen (Dezember, Februar) gegen Russland, die dafür sorgen sollen, dass von dort kein Rohöl und keine Ölprodukte wie Heizöl per Schiff in die EU eingeführt wird. Das verschiebe das globale Exportnetz. China, Indien und große Ölproduzenten, wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Saudi-Arabien, importieren nun vermehrt russisches Rohöl und Ölprodukte und exportieren teurer Öl aus Eigenproduktion auf dem Weltmarkt.

Durchschnittliche Heizölpreise bundesweit. Ein Höchststand wurde am 10. März mit 218 Euro/100 Liter erreicht. Seit Herbst sinken die Heizöl-Preise langsam auf das Niveau der Vorjahre. Foto: Fastenergy.at

Vergleichsportale wie etwa Heizoel24 und Fastenergy zeigen aktuell einen durchschnittlichen Heizölpreis von rund 126 Euro/100 Liter, der regional leicht schwankt.

Ob Heizöl teurer oder billiger wird, hängt in erster Linie stark vom Börsentrend und von der Konjunkturentwicklung ab. Dazu kommen inländische Preisfaktoren, wie etwa Raffinerie- und Logistikkapazitäten des Handels. Energieexperten rechnen tendenziell eher mit einem leichten Preisanstieg.

Strom bleibt teuer: Weniger Atomstrom, mehr Verstromung von Gas

Wegen weniger Stromausbeute aus Atomkraft und Wasserkraft sorgten im vergangenen Jahr 2022 EU-weit für einen Anstieg bei der Verstromung von Gas, um die benötigte Energie zu liefern. Die Strompreise im Großhandel seien dadurch weiter gestiegen. Schon Ende 2021 seien sie durch die gestiegene Stromnachfrage nach Ende der Lockdown-Maßnahmen auf einem hohen Niveau gewesen. Den Höhepunkt erreichte diese Entwicklung im August 2022, mit einem durchschnittlichen Strompreis von 494 Euro je MWh im Großhandel.

"Das sind, umgelegt auf die Haushaltskunden, 49,4 Cent alleine für das Produkt. 2020/21 waren es 6 Cent." Früher habe der reine Strompreis etwa ein Drittel des Gesamtpreises ausgemacht, erklärt Johannes Mayer, Leiter der Abteilung Volkswirtschaft bei der E-Control im „APA“-Gespräch. Während damals der Strompreis sich aus ein Drittel Netz, ein Drittel Energie und ein Drittel Steuern zusammensetzte, sei es heute eher so, dass „die Energie 50 Prozent oder sogar etwas mehr ausmacht."

In Niederösterreich kostet aktuell eine Kilowattstunde Strom für Neukunden beim günstigsten Anbieter 17,37 Cent (netto), beim teuersten 60,50 Cent. Das zeigt der E-Control Tarifkalkulator. Österreichweit liegen die Preise laut E-Control zwischen rund 17 Cent und 72 Cent.

Haupttreiber bei Erdgas waren Winter-Bevorratung und Verknappung aus Russland

Niedrige Gasspeicherstände Anfang 2022, die Verknappung des verfügbares Gas aus Russland und die Gas-Bevorratungspolitik, nicht nur in Österreich, haben eine regelrechte „Gaspreisrallye“ ausgelöst, die zu hohen Preisen geführt habe, erklärte E-Control Vorstand Alfons Haber im APA-Gespräch. Im August 2022 lagen die Spotpreise im österreichischen Großhandel für Gas bei durchschnittlich 231 Euro je MWh - um 432 Prozent mehr als im August 2021.

Der österreichische Gaspreisindex sinkt im März 2023 weiter. Foto: Österreichische Energieagentur

Inzwischen habe sich der Gasmarkt durch das Erreichen der Gasspeicherziele und die milden Wintertemperaturen entspannt. Die Gaspreise liegen aber immer noch über dem Vorkrisenniveau. Seit Anfang Februar profitieren jedenfalls Gas-Kunden von besseren Markttarifen gegenüber bestehenden, alten Verträgen.

In Niederösterreich kostet derzeit eine Kilowattstunde Erdgas für Neukunden beim günstigsten Anbieter 6,2 Cent (netto), beim teuersten 21 Cent. Bundesweit liegen die Preise laut E-Control zwischen rund 6 Cent und 28,5 Cent.

Die Regulierungsbehörde rechnet damit, dass Mitte 2023 die Preise für Strom und Gas zurückgehen werden. Allerdings nicht auf das Vorkrisenniveau. Spitzenausschläge werde man jedenfalls nicht mehr sehen.