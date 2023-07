Warum Pellets jetzt wieder teurer werden

Durchschnittlich kostet eine Tonne Pellets (Stand Juni 2023) rund 380 Euro pro Tonne. Im Vergleich zu den Vormonaten März, April und Mai ist der Preis wieder leicht angestiegen. Tendenz steigend.

Der Preisanstieg ist für Geschäftsführer von Pro Pellets Austria allerdings nichts Ungewöhnliches. „Die Preisentwicklung der letzten Monate ist durchaus saisontypisch“, betont Christian Rakos im Gespräch mit der NÖN. „Die Pelletpreise erreichen im Frühjahr aufgrund zahlreicher Einlagerungsaktionen von Anbietern ihr Minimum. Richtung Sommer steigen die Preise wieder leicht an, bis sie im Herbst bzw. Winter dann generell ein höheres Preisniveau erreichen“, erklärt er. Im Frühjahr würden sie dann wieder „relativ plötzlich“ absinken. Am günstigsten seien die Pellets im März, April und Mai zu haben.

Die Pelletpreise im Jahr 2023 haben bis jetzt eine saisontypische Entwicklung zurückgelegt. Angefangen mit hohen Preisen im Winter und einer raschen Absenkung im Frühjahr, fangen die Preise mittlerweile wieder leicht an zu steigen. Foto: Pro Pellets Austria

Die europäischen Pelletsmärkte hätten sich in den letzten Jahren verändert. „Wir haben in ganz Europa mittlerweile eine einheitliche hohe Pelletsqualität und somit auch eine zunehmende Angleichung der Preisentwicklung auf europäische Ebene“, so Rakos.

NÖ ist drittgrößter Top-Pelletsproduzent

Rund 311.000 Tonnen Pellets wurden im Jahr 2022 in Niederösterreich produziert. Damit liegt NÖ bundesweit an dritter Stelle, was die Produktionsmenge an Pellets betrifft. Davor reihen sich Kärnten und die Steiermark ein. 25.000 der in NÖ produzierten Tonnen stammen aus Rastenfeld im Bezirk Krems. Dort wird der Brennstoff seit dem Jahr 2009 erzeugt. Mit dem Sägewerk der Gebrüder Steiniger, das sich direkt neben dem Pelletswerk in Rastenfeld befindet, herrschen die idealen Voraussetzungen für die Pelletproduktion. Sägespäne sind nämlich das Rohmaterial für Pellets und somit muss der Rohstoff keinen langen Transportweg zurücklegen.

Thomas Traxler, Geschäftsführer der Firma Eigl aus Zwettl, ist mit seinem Unternehmen mit 70 Prozent an dem Pelletswerk in Rastenfeld beteiligt. Die restlichen 30 Prozent gehören der Firma Steininger selbst, welche sowohl das Säge- als auch das Pelletswerk aufgebaut hat.

Geschäftsführer Thomas Traxler vor den für die Produktion notwendigen Sägespänen. Foto: NÖNJohann Ramharter

Die Herstellung von Pellets funktioniert nach einem bestimmten Ablauf: Zuerst werden die Sägespäne getrocknet und anschließend gelagert, damit der Feuchtigkeitsgrad homogen ist. Nachdem den Sägespänen 0,7 Prozent Weizenstärke für bessere Geschmeidigkeit zugefügt wird, werden sie in der Hammermühle gepresst. Schließlich folgt das Abschneiden bei einer bestimmten Länge abgeschnitten und die Einlagerung in den Silos. Vom Verladesilo werden die fertigen Pellets schließlich mit einem Silowagen zu den Kunden gebracht und dort in die jeweiligen Lagerräume “eingeblasen”. „Damit haben wir die gesamte Wertschöpfungskette in unserer Hand”, betont Thomas Traxler und sieht damit beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Betrieb.

„Durch Pellets ist man nicht leitungsgebunden, daher ist die Versorgungssicherheit gut gegeben, denn man kann einlagern. Und da die Pellets aus einem in der Region nachwachsendem Rohstoff erzeugt werden, sind nur kurze Wege notwendig“, so Traxler weiter. Auch in schwierigen Zeiten konnte die Firma Eigl, so ihr Geschäftsführer, ihre Bestandskundinnen und -kunden ohne Ausfälle versorgen.