NÖ-Industrie fordert Energiehilfen

Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche hat Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Energiehilfen für Betriebe gefordert. In einer Aussendung warnt die Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) jetzt vor einer Schwächung des gesamten Wirtschaftsstandorts. Die hohen Energiepreise würden der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Niederösterreich erheblich zusetzen, so WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und WKNÖ-Industriespartenobmann Helmut Schwarzl.

Kostenweitergabe meist nicht möglich

Man beruft sich dabei auf eine aktuelle Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO). Laut der Studie hätte die Beschäftigung in der Industrie um 2,2 Prozent höher sein können und die Industrieproduktion um 2,9 Prozent gesteigert werden können, wenn es nicht zu den krisenhaften Energiepreisanstiegen gekommen wäre. Nur rund die Hälfte der Unternehmen hätten ihre Kostensteigerungen auf dem Markt weitergeben können. Zusätzlich zu den Energiepreisen seien auch andere Faktoren wie Agrar- und Erzeugerpreise erheblich gestiegen, was die Lage weiter verschärft habe, heißt es in der Aussendung der WKNÖ.

„Die hohen Energiepreise beeinträchtigen uns im Export und kosten uns Marktanteile im internationalen Warenverkehr“, betont Schwarzl. „Das betrifft die energieintensive Industrie natürlich besonders, gilt aber praktisch für unsere gesamte Produktionswirtschaft.“

Rückgang der Investitionen

Neben der Beeinträchtigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wirken sich die hohen Energiekosten auch auf andere Branchen im Inland aus, warnt Schwarzl. Der hohe Kostendruck beeinflusse die Investitionsmöglichkeiten der Industriebetriebe und verringere damit Aufträge für andere niederösterreichische Unternehmen. Bereits jetzt sei ein deutlicher Rückgang der Investitionen im Inland zu spüren.

Im Namen der NÖ-Industrie drängt Schwarzl auf eine „Energieversorgungssicherheit zu wettbewerbsfähigen Kosten“. Außerdem fordert er weitere Maßnahmen, um den Druck auf die Unternehmen zu mildern, darunter: eine Ausweitung der Steuerbefreiung auf Überstunden, Förderung des Wechsels von Teil- in Vollzeit, flexiblere Finanzierungen und unabhängigere Lieferketten.