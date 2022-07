Spar reduziert die Beleuchtung der Märkte

Werbung

Mit der reduzierten Beleuchtung erwartet Spar insbesondere im Winter eine zusätzliche Stromeinsparung von jährlich einer Million Kilowattstunden, dem Jahresstromverbrauch von 250 Haushalten.

Mehr als 800 Spar-Märkte tragen ab sofort zusätzlich zum Energiesparen bei. „Bisher hatten wir unsere Leuchtreklamen abends länger beleuchtet. In Zeiten von Energieeinsparungen ist das nicht mehr zeitgemäß“, sagt Hans K. Reisch, Stv. Vorstandsvorsitzender von Spar. „Ab sofort ist die Außenbeleuchtung der SPAR- und EUROSPAR-Märkte nur mehr 30 Minuten vor und nach Öffnung eingeschalten und auch nur dann, wenn nicht ohnehin genug Tageslicht vorhanden ist, so Reisch weiter.

Früheres Licht-Aus an 250 Standorten in NÖ

Zusätzlich zu den rund 150 Spar-Filialen werden auch die mehr als 100 selbstständigen Spar-Kaufleute in Niederösterreich das Licht früher abdrehen. Insgesamt reden wir also von 250 Supermärkten in Niederösterreich, die ihre Leuchtschilder, Pylone und die Außenbeleuchtung früher ausschalten“, sagt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Relevant wird diese Einschränkung ab Herbst, wenn die Beleuchtung früher notwendig wird und sich gleichzeitig die Energieknappheit verschärfen wird. An allen Standorten, an denen Spar eingemietet ist und somit die Außenanlagen nicht selbst steuern kann wie beispielsweise in Shoppingcentern, versucht Spar die Vermieter zu bewusstem Umgang mit Energie zu überzeugen.

Viele Maßnahmen zur effizienten Beleuchtung

Bereits seit vielen Jahren optimiert Spar die Beleuchtung in den Märkten. Ein Schritt war beispielsweise die Umstellung auf LED-Leuchten, die eigens für Spar mit österreichischen Herstellern entwickelt wurden. Diese verbrauchen 80% weniger Energie als die vorher eingesetzten Leuchtstoffröhren und Strahler.

Spar passt die Beleuchtung auch an die tatsächlich notwendige Helligkeit an. Jeder Markt ist mit Lichtsensoren ausgestattet, die die Außenbeleuchtung nur so stark einschalten, wie zur Unterstützung des vorhandenen Tageslichts notwendig ist. Auch in den Märkten ist in den Zeiten vor und nach Marktöffnung, wenn Mitarbeitende Waren vorbereiten oder aufräumen, nur 1/3 des üblichen Lichts eingeschalten. Erst kurz vor Marktöffnung wird dann die gesamte Beleuchtung aufgedreht. In der Nacht brennt in Spar-Märkten nur die gesetzlich notwendige Fluchtwege-Beleuchtung sowie in einbruchsgefährdeten Märkten ein Sicherheits-Grundlicht in der Kassenzone.

Energie sparen, selbst produzieren und nachhaltig beschaffen

Spar setzt seit vielen Jahren auf die drei Schritte nachhaltiger Energieversorgung. Im ersten Schritt werden Energieverbräuche möglichst reduziert. Zweitens produziert Spar selbst Grünstrom und baut diese Eigenerzeugung laufend aus. 130 Photovoltaikanlagen versorgen die darunterliegenden Spar-Märkte mit Grünstrom. Noch heuer kommen 14 weitere Anlagen hinzu. Zusätzlich betreibt der Spar-Konzern zwei Wasserkraftwerke in Innsbruck und Graz. Schlussendlich stammt der von Spar darüber hinaus benötigte Strom seit 2019 von heimischen Energieversorgern und ist klimaneutral.