Neues EVN-Angebot „wird gut angenommen“

Seit einigen Tagen verschickt die EVN AG an 300.000 Strom- und Gaskundinnen und -kunden eingeschriebene Briefe, um ihren alten Tarif bis Ende April zu kündigen und ihnen ein neues Angebot vorzulegen. Der Landesenergieversorger möchte seine Kundinnen und Kunden auf diesem Weg vor einer Verdoppelung der „Optima Klassik“-Tarifpreise, die per 1. April gekommen wären, bewahren und halten. „Die erste Tranche mit rund 50.000 Briefen ist bereits bei den Kundinnen und Kunden“, berichtet EVN-Sprecher Stefan Zach in einer Aussendung. „Das Angebot wird gut angenommen. Über 15.000 haben sich bereits dafür entschieden.“

Bei dem mitgeschickten Angebot handelt es sich um einen Tarif mit einjähriger Preisgarantie, bei dem der monatliche Grundpreis etwas höher, der Arbeitspreis hingegen etwas günstiger ist. „Viele unserer Kundinnen und Kunden bevorzugen stabile Preise in unsicheren Zeiten“, erklärt Zach. Dem Angebot könne via Antwortkarte oder online rasch und unkompliziert zugestimmt werden.

Info-Tour, um Fragen zu klären

Bei Fragen bietet die EVN Unterstützung im Rahmen ihrer Info-Tour an. Um „möglichst viele Menschen zu erreichen“ und „niemanden im Regen stehen zu lassen“, besucht der Landesenergieversorger knapp 500 Gemeinden in Niederösterreich. Alleine in der ersten Woche nutzten täglich 500 bis 600 Menschen dieses Angebot. „Durch die vielen Gespräche erfahren wir aus erster Hand, wo der Schuh drückt, und können rasch helfen. Viele Fragen können vor Ort beantwortet werden“, sagt Zach. Die genauen Tour-Stopps sind hier gelistet.