Strompreise sollen markant sinken

Die Wien Energie will statt den bisher kolportierten 140 Millionen Euro insgesamt 340 Millionen für Fernwärme, Strom und Gas an ihre Kunden zurückfließen lassen. Das kündigte das Energieunternehmen am Montag an. Bei den Strompreisen soll die Reduktion je nach Vertrag zwischen 25 und 52 Prozent liegen. Neben Neukunden sollen auch Bestands- und Firmenkunden profitieren.

Voraussetzung für das Preissenkungs-Paket der Wien Energie ist „grünes Licht“ aus der Energie-Allianz, der Energievertriebs- und Handelsgesellschaft, in der Wien Energie, EVN und Energie Burgenland miteinander verbunden sind. Bis zu 200.000 Kunden der Wien Energie in Niederösterreich könnten von den Preissenkungen profitieren.

Auch die EVN-Tarife sollen günstiger werden. Die Bestätigung werde in den nächsten Tagen erwartet, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach gegenüber NÖN.at. Dann werde auch detailliert bekannt gegeben, wer welche Tarifsenkungen vornehme – und ab wann. Kolportiert für diese Bekanntgabe wird der Mittwoch.

EVN senkt Mitte Juli Preise für Landwirte

Die EVN hatte bereits im Mai zur Halbjahresbilanz Reduktionen in der Höhe von 15 bis 20 Prozent in Aussicht gestellt. Anders als bei der Wien Energie, die ihre Preise fixiert per 1. Juli senkt, sollen die Preisschritte bei der EVN gestaffelt ab Juli erfolgen, wie etwa beim Rabatt für Landwirtschaftsbetriebe. Danach würden weitere Tarife folgen. Von Zugzwang wegen der Ankündigung der Wien Energie könne „keine Rede sein“, sagt Zach. Teurere Tarife müssten auch stärker reduziert werden, um die Kunden zu halten. Die EVN habe jetzt schon einzelne Tarife, die mit mehr als 40 Prozent rabattiert werden, so der EVN-Sprecher.