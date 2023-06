WKNÖ-Präsident Ecker: „Energieunabhängigkeit vorantreiben“

Bei einem Expertengespräch samt Vorortbesuch wurde die Agri-Photovoltaikanlage „EWS Sonnenfeld“ in Bruck an der Leitha als Vorreiter im Gebiet Photovoltaik und Landwirtschaft besichtigt. Die Sonnenstromerzeugung auf ein neues Level zu bringen, sei ganz im Sinne von Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

„Wir setzen alles daran, ein attraktiver Wirtschaftsstandort zu sein und natürlich auch zu bleiben. Für unsere Unternehmen ist es daher unausweichlich, den Ausbau von erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen mitzudenken. Es gibt bereits bemerkenswerte Projekte in Niederösterreich, allerdings müssen wir die Versorgungssicherheit und die Energieunabhängigkeit noch stärker und vor allem rascher vorantreiben.“

Fokus auf erneuerbare Energie in Bruck an der Leitha

Um dieser Forderung auch mehr Ausdruck zu verleihen, lud die Wirtschaftskammer NÖ zur Besichtigung des „EWS Sonnfeld“ ein. Die Forschungsfläche am EWS Sonnenfeld erstreckt sich auf mehr als fünf Hektar. 80 Prozent davon werden als Anbaufläche für Lebensmittel genutzt, 18 Prozent dienen der Steigerung der Biodiversität mittels Blühstreifen und Bienenweiden und nur zwei Prozent der Fläche sind durch die PV-Anlage verbaut.

Im Energiepark in Bruck an der Leitha setzt man bereits seit dem Jahr 1995 auf erneuerbare Energie. „Wir als regionaler Energieerzeuger wollen verstärkt die Ressource Sonne zur Stromerzeugung nutzen. Die Agri-Photovoltaikanlage Sonnenfeld zeigt, dass Stromproduktion und eine landwirtschaftliche Nutzung optimal Hand in Hand gehen können“, ist Michael Hannesschläger, Geschäftsführer vom Energiepark Bruck an der Leitha, überzeugt.

Momentan versorgen am Sonnfeld 5.704 PV-Module mehr als 1.100 Haushalte mit Strom. Das dort angewandte Konzept ermöglicht mit geringstem Flächenverbrauch eine effiziente Mehrfachnutzung der Fläche. Außerdem wird eine Zusatzerlöse für Landwirtinnen und Landwirte geschaffen und es gibt keine Flächenkonkurrenz zur Lebensmittelproduktion.

Energieversorgung vor Ort bringt Sicherheit

In der Agri-PV-Anlage sieht Oliver Eisenhöld, Obmann der Fachgruppe Energiehandel der WKNÖ, definitiv eine Technologie der Zukunft: „Diese Kombination von Landwirtschaft und Energieerzeugung kann ein wichtiger Baustein für die Versorgung unseres Bundeslandes mit ausreichend Energie sein. In Zeiten der Klimakrise geht es darum, alle Potentiale auszuschöpfen, die zur Erreichung der Klimaneutralität beitragen können.“

Im Zuge der „Mission 2030“, also der österreichischen Klima- und Energiestrategie, soll der Anteil an Photovoltaik-Anlagen in Niederösterreich um 350 Prozent steigen. Welche Wirkung damit erzielt wird, weiß der Landesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker Friedrich Manschein: „Obwohl die Photovoltaik-Module großteils nicht in Österreich oder NÖ produziert werden, sorgt die Errichtung von PV-Anlagen für eine respektable Wertschöpfung in unserem Bundesland“, so der Experte.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützt die heimischen Unternehmen bei der ökologischen Betriebsberatungen. Dabei wird eine wirtschaftlich vernünftigste Maßnahme definiert und die Umsetzung besprochen. Kurzberatungen werden von der WKNÖ zu 100 Prozent gefördert, Schwerpunktberatungen zu etwa 60 Prozent. Beratungen zu Energiethemen und Mobilität werden aktuell zu 100 Prozent aus Mitteln des EU-Strukturfonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Wirtschaftskammer NÖ und des Landes NÖ gefördert.