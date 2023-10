Diese NÖ Unternehmen gestalten die Zukunft

WORTHINGTON INDUSTRIES: produzieren Tanks für Wasserstoffbusse und Wasserstoff-Lkws

Der US-Konzern Worthington Cylinders, einer der weltweit führenden Hersteller von Stahlflaschen für Sauerstoff oder Industriegase, investierte zehn Millionen Euro in den niederösterreichischen Standort Kienberg bei Gaming , um dort Hochdruck-Composite-Behälter herstellen zu können. Es sind dies sehr leichte und extrem druckresistente Kunststoffbehälter, die als Tanks für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, insbesondere in Bussen und Lkws, zum Einsatz kommen.

Mit den bis zu fünf Meter langen Behältern beliefert Worthington bereits die ersten Großkunden, zum Beispiel das belgische Unternehmen Van Hool, dessen Wasserstoffbusse im Raum Köln und Wuppertal im Einsatz sind. Eine Tankladung Wasserstoff reicht für 300 bis 350 Kilometer.

www.worthingtonindustries.eu

EATON INDUSTRIES: produzieren flexible Energiesysteme der Zukunft, spezialisiert auf Smart Meter

Die Energiewende findet bereits in verschiedenen Bereichen statt – von Heizung, Beleuchtung, Energiespeicherung und Verkehr bis hin zu Microgrids und intelligenten Netzen. Auch der Gebäudesektor muss sich verändern, damit die Energiewende erfolgreich umgesetzt werden kann. Eaton (ein Standort in Schrems im Waldviertel) stellt sich an die Spitze des Energiewandels, indem die Firma die Integration von erneuerbaren Energien, Energiespeichern und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge erleichtert.

Der Ansatz „Everything as a Grid“ gestaltet eine Zukunft, in der Eigenheimbesitzer und Unternehmen die Kosten und Umweltauswirkungen von Energie reduzieren können. Eine flexible, intelligente Stromversorgung bringt neue Möglichkeiten für alle.

www.eaton.com/at

WELSER PROFILE: produzieren Träger für PV-Paneele, die ermöglichen, dass in Österreich viele PV-Anlagen auf Dächern, Fassaden, Balkonen und Wiesen montiert werden können

Gewichtsoptimierte Trägerprofile ohne Dehnfugen, große Spannweiten trotz hoher Lasten, geringer Konstruktions-, Produktions- und Montageaufwand, witterungsbeständiges Material oder eine Kombination von allem – das Unternehmen verfügt über das Know-how und die Produktionsmöglichkeiten, um die Anforderungen individuell und präzise in Profilkomponenten umzumünzen.

Die größte Floating-PV-Anlage Mitteleuropas wird in Grafenwörth errichtet. Die eingesetzte Rahmenstruktur aus Stahl kommt von Welser Profile mit Sitz in Ybbsitz. Die Tatsache, dass die Profile im Wasser schwimmen, stellt natürlich hohe Ansprüche vor allem an die Korrosionsbeständigkeit der Produkte. Optimale Werkstoffauswahl, höchste Korrosionsbeständigkeit und engste Toleranzen bezüglich Geradheit, Verdrehung und Säbeligkeit zeichnen die Profile für die Energiegewinnung und die Umwelttechnik aus.

www.welser.com

WÜSTERSTROM: produziert 100 Prozent nachhaltigen Strom aus Wasserkraft und Sonnenenergie

Heute betreibt das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen drei kleine Wasserkraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 3,2 MW und eine Photovoltaikanlage mit rund 250 kWp. Als Netzbetreiber versorgt wüsterstrom (Firmensitz in Ybbs/Donau) die Stadt Ybbs und deren Umgebung und beliefert so rund 4.000 Kunden mit Strom aus erneuerbarer Energie. Bereits im Jahr 2014 hat wüsterstrom als erstes Versorgungsunternehmen Österreichs auf die innovativen Smart Meter – intelligente Zähler – gesetzt und bietet so Kunden die Möglichkeit, ihre Stromverbrauchswerte einfach und übersichtlich auf einem verschlüsselten Webportal einzusehen.

www.wuesterstrom.at