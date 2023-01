Schwimmende Photovoltaik-Anlage stößt auf internationales Echo

Werbung

Mit einer Größe von 24 Fußballfeldern ist sie Mitteleuropas größte schwimmende Photovoltaik-Anlage. Größere gibt es in Europa bislang nur in den Niederlanden. Über 45.000 Paneele wurden von den Projektpartnern EVN und ECOWind auf kleinen Booten in zwei Schotterteichen in Grafenwörth (Bezirk Tulln) installiert. Kürzlich wurde die Trafostation installiert. Ab Februar soll die 22 Millionen Euro teure Sonnenstromanlage, die kurioseste und erste ihrer Art in NÖ, 7.500 Haushalte mit Ökostrom versorgen.

„Die Anlage musste so errichtet werden, dass die Paneele nicht untergehen können“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach. Das aufwendige Projekt wäre ohne federführenden Willen und Unterstützung der Gemeinde und ohne das Know-how des auf innovative Energieprojekte spezialisierten Unternehmens ECOWind aus Kilb (Bezirk Melk) nicht möglich gewesen. Die eingesetzte Rahmenstruktur aus Stahl, die sowohl schwimmt als auch stark korrosionsbeständig ist, kommt auch aus heimischen Gefilden: von Welser Profile aus Gresten (Bezirk Scheibbs).

Energiewende: Gemeinden spielen eine Schlüsselrolle

Die Gemeinde wolle damit „Energievorbild für andere Gemeinden sein“, sagt Grafenwörths Bürgermeister und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. Die Kommunen spielen eine Schlüsselrolle für die Energiewende. Niederösterreichs schwimmendes Sonnenkraftwerk stößt jedenfalls international als Vorzeigeprojekt auf großes Interesse. „Ich habe unzählige Anfragen dazu aus dem Ausland bekommen“, berichtet Zach.

Ob auf ehemaligen Mülldeponien, wie etwa in Gänserndorf geplant, auf verfüllten Schottergruben oder Ex-Kohlehalden: Brachliegende, nicht bzw. kaum landwirtschaftlich nutzbare Flächen sind prädestiniert für Photovoltaik-Anlagen. „Vor dem Hintergrund nur begrenzt vorhandener Flächen sind solche Anlagen eine sehr wertvolle Ergänzung zur klassischen Solarinstallation auf dem Dach oder der Freifläche“, sagt ECOwind-Geschäftsführer Johann Janker.

So installiert die EVN nicht nur auf ihren Kraftwerksarealen, wo notwendige Netzanschlüsse und Widmungen vorhanden sind, neue Sonnenstromanlagen. Etwa in Dürnrohr, Theiß bei Krems oder in Peisching. „Wir sind ständig auf der Suche nach Flächen, die wir für Sonnenstromerzeugung nutzen können“, so Zach. In den nächsten Jahren will der Landesenergieversorger 300 Megawatt an PV primär in NÖ, aber auch in Bulgarien und Nordmazedonien errichten.