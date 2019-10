220 Produkte umfasst das Sortiment der berühmten Lebensmittel-Veredelungsmarke Staud‘s aus Wien, zwei Drittel davon zählen zum süßen Sortiment, ein Drittel zum sauren. Obwohl der Firmensitz eben in der Bundeshauptstadt ist, ist auch sehr viel Niederösterreich sowohl in als auch abseits der Gläser bei Staud‘s enthalten.

Da ist zum einen Geschäftsführer Stefan Schauer aus Willendorf in der Wachau. Er ist seit 1991 im Unternehmen. Seit 2015 ist er neben Jürgen Hagenauer Geschäftsführer. Firmengründer Hans Staud ist nach wie vor Mastermind des Betriebs. Schauer ist fürs Marketing und das süße Sortiment im Lebensmittel-Veredelungsbetrieb zuständig, Hagenauer für alles Saure (das im Burgenland ins Glas kommt) und die Finanzen.

Oberstes Gebot ist die Regionalität

Regionalität in allen Firmenbereichen ist eine wichtige Prämisse bei Staud‘s. Die Früchte sollen „so nahe wie möglich, dort wo sie am besten gedeihen und verfügbar sind“ ihren Ursprung haben, betont Schauer. „Die besten Waldpreiselbeeren und auch Waldheidelbeeren, die gedeihen perfekt in Skandinavien“, weiß Schauer – und deswegen werden diese Früchte auch von dort bezogen, wo sie die besten Bedingungen vorfinden. Die Erdbeeren etwa, die kommen zu 100 Prozent aus dem Wald- und Weinviertel in NÖ.

Auch die Zwetschken (Weinviertel) und Marillen (Weinviertel und Wachau) kommen aus Niederösterreich – je nach Witterung differieren die Anteile an der Gesamtmenge der eingesetzten Früchte hier aber deutlich. Und auch die Etiketten (Wien und Wiener Umland) und die Glasbehältnisse (Pöchlarn; Bezirk Melk) kommen aus dem blau-gelben Bundesland. Die Beziehungen mit den Obst- und Gemüselieferanten, die seien konstant. „Außer, es hört jemand auf oder die Qualität passt nicht mehr“, erklärt Schauer.

Neuerung: Eigene Bio-Linie am Markt

Staud‘s will aber nicht nur möglichst regionale und qualitativ hochwertige Ware bieten, sondern den Kunden auch stetig neue Produkte anbieten. So ist seit kurzem eine eigene Bio-Linie auf dem Markt, die acht Produkte umfasst.

In der Produktion des süßen Sortiments in Wien sind aktuell rund 40 Vollzeit-Mitarbeiter beschäftigt. Ob diese Produktionsstätte übrigens von Wien nach Niederösterreich wandern wird, wie immer wieder im Gespräch ist, das ist noch offen. „Wir suchen nach einer Lösung“, so Schauer dazu. Die Produktionsstätten in Wien jedenfalls stoßen bereits an ihre Kapazitätsgrenzen. Immerhin wird hier inmitten eines Wohnhauses produziert. Und das nicht zu wenig: Rund vier Millionen Gläser alleine aus dem süßen Sortiment verlassen jährlich die Staud‘s-Produktion.