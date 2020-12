Über 1,3 Million Pakete pro Tag: Die österreichische Post hat noch nie so viele Pakete transportiert. Seit dem ersten Lockdown beflügelte Corona den ohnehin wachsenden Onlinehandel und damit auch das Paketvolumen in der Weihnachtszeit.

„Seit März ist für uns jeden Tag ‚Weihnachten‘“, erzählt ein Mostviertler Postzusteller, der lieber anonym bleiben will. Die 2.200 NÖ-Postangestellten in der Zustellung und die 200 Frächter stehen hart an ihrer Belastungsgrenze.

Bis zu 200 Pakete pro Tour im Postauto

12-Stunden-Dienste und bis zum Rand vollgepackte Postautos sind mehr die Regel als die Ausnahme für viele. So auch für den Mostviertler Postler, der im neuen Kollektivertrag eigentlich maximal nur zehn Stunden pro Tag arbeiten dürfte. „Wir stellen zum Vorjahr mehr als die doppelte Paketmenge zu und fahren unsere Routen zwei Mal pro Tag mit vollgepacktem Auto. Alles, was nicht reingeht, bleibt liegen bis zum Folgetag“, sagt der Postler. Bis zu 200 Pakete pro Route sind keine Seltenheit. Für die NÖ-Postler gleicht es einem schier endlosen Hamsterradlauf, einer Flucht nach vorne, denn: „Morgen kommt der LKW mit neuen Paketen.“

Dem Vorwurf, die Post hätte ganzjährig hohe Weihnachtsmengen verzeichnet, widerspricht Post-Sprecher Markus Leitgeb. „Im Frühjahr haben wir während des ersten Lockdowns österreichweit bis zu 700.000 Pakete pro Tag zugestellt, über die Sommer- und Herbstmonate ist dieses Niveau abgesunken auf etwa bis zu 550.000 Pakete.“ Und dass Mitarbeiter im neuen Kollektivertrag maximal zehn Stunden pro Tag arbeiten dürfen bzw. das Arbeitszeitgesetz einzuhalten ist, sei intern angewiesen worden und werde auch kontrolliert. Post--Beamte und Vertragsbedienstete dürfen bis zu 13 Stunden arbeiten.

„Uns ist der Markt davon gelaufen, in dieser Schnelligkeit.“ Ein Post-Insider

„Weihnachten war und ist für die Post im Paketbereich immer schon die Hauptsaison“, sagt Leitgeb. Seit Jahren investiere die Post in den Ausbau von Logistikinfrastruktur, in die Aufstockung der Fahrzeugflotte und zusätzliche Mitarbeiter und Frächter. In dieser Weihnachtsaison bittet die Post ihre Mitarbeiter zum „freiwilligen Einsatz am Sonntag, mit entsprechenden Zulagen.“ Ein Fünftel der NÖ-Mitarbeiter habe das Angebot angenommen, so Leitgeb. Die christliche Postgewerkschaft reagierte auf die Einladung zur Sonntagsarbeit und das Schrammen an der Mitarbeiter-Überlastung hingegen allergisch: „Statt rechtzeitig vorzusorgen und genug Personal bereitzustellen, wurde in vielen Bereichen zu spät reagiert, sodass die Paketmengen jetzt kaum mehr bewältigbar sind“, heißt es auf deren Website.

Niemand im Postumfeld hat trotz steigender Paketvolumina und Onlineboom mit so einer Rekord-Paketflut gerechnet. „Uns ist der Markt davon gelaufen, in dieser Schnelligkeit. Der Briefsektor bricht etwas weg, und wir kompensieren die Arbeitsplätze durch die Pakete“, sagt ein Post-Insider zur NÖN. Seit Corona bestellen auch immer mehr Ältere online, „die Jungen zeigen es ihnen“.

1.300 Mitarbeiter hat die Post heuer neu eingestellt. Seit September bildet sie wieder Lehrlinge aus: im Handel, E-Commerce, Telekommunikation und Logistik. Dennoch herrscht hier akuter Personalmangel, „ähnlich wie im Pflegebereich“. Trotz Paketsegen verdiene sich die Post auch keine „goldene Nase“: Die Investitionen saugen alles auf. Und den Paketpreis diktiere Amazon, das selbst aber auch über die Post zustellen lässt, sagt der Post-Insider im Gespräch mit der NÖN.