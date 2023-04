AMS NÖ-Führung: Weiter Warten auf Hergovich-Nachfolge

Werbung

Bereits Mitte Februar, nach dem Rücktritt des ehemaligen AMS NÖ-Landesgeschäftsführers Sven Hergovich, hat der Verwaltungsrat des AMS Österreich die Funktion neu ausgeschrieben. Die Entscheidung, wer das Amt in zwei Wochen übernehmen wird, ist allerdings laut AMS-Pressestelle noch nicht getroffen.

Dem Vernehmen nach dürften sich insgesamt circa 16 Personen für die ausgeschriebene Stelle beworben haben, bis zu acht wurden zu einem persönlichen Hearing eingeladen. Die Vorauswahl der Bewerberinnen und Bewerber startete bereits am 27. März. In der Jobausschreibung wurde explizit darauf hingewiesen, dass weibliche Bewerberinnen nachdrücklich zur Bewerbung eingeladen werden, "um den Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen zu erhöhen". Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass eine Frau die Nachfolge von Sven Hergovich beim AMS NÖ antreten wird. Aktuell werden die Geschäfte des AMS NÖ von der stellvertretende Landesgeschäftsführerin Sandra Kern geführt. Sie ist seit 11. Oktober 2021 in dieser Funktion und dürfte sich auch für die AMS-Führung beworben haben.

Nachfolge in vier weiteren Bundesländern bereits geregelt

Nicht nur in Niederösterreich stehen personelle Weichenstellungen in den AMS-Landesgeschäftsführungen an. In vier Bundesländern ist die Nachfolge, anders als in Niederösterreich, allerdings schon geregelt. Das Präsidium des AMS-Verwaltungsrates, welches für die Personalentscheidungen verantwortlich ist, hat vergangene Woche die beschlossenen Änderungen in einer Aussendung bekanntgegeben. In Wien und Tirol gibt es jeweils einen neuen Landesgeschäftsführer, in Oberösterreich und der Steiermark gibt es einen Wechsel beim Stellvertreterposten.