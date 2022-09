Bitcoin – die älteste Kryptowährung

Werbung

Bitcoin ist die älteste und größte Kryptowährung der Welt, aber ist sie auch jene, die sich weiterhin durchsetzen kann? Kaufen Sie Bitcoin leicht online und verfolgen Sie die Enwticklung mit Ihren eigenen Coins. Laut Statista gibt es aktuell mehr als 10.000 verschiedene Kryptowährungen - ob die auch noch in zwölf Monaten oder gar zwölf Jahren existieren werden, ist jedoch fraglich. Die Welt der Blockchain hat in ihrer bislang noch nicht langen Geschichte bereits einige dramatische Abstürze erlebt und auch einige vielversprechende Zukunftswährungen hinter sich gelassen.

Wie John Donahoe sagte: “Digitale Währung wird eine sehr mächtige Sache sein.”, müssen wir im Hinterkopf behalten, dass mächtige Dinge auch immer mit Risiken verbunden sind.

Warum also sollte es mit Bitcoin anders sein? Nicht zuletzt hat Bitcoin im Vergleich zu anderen "neueren" Coins einige wesentliche Nachteile:

Bitcoin ist langsam & teuer. Bitcoin Transaktionen sind trotz der Menge an Validierern sehr langsam und können von mehreren Minuten bis hin zu Stunden dauern, was für eine Digitalwährung nicht der Standard sein sollte. Außerdem kann eine Transaktion mit Bitcoin auch gleich mehrere Euro an Gebühren kosten.

Bitcoin kann kaum Smart-Contracts. Ein besonderer Aspekt im Kryptouniversum sind Smart-Contracts, welche zum Beispiel viel Anwendung auf der Ethereum Blockchain finden. Diese sind allerdings mit Bitcoin nur sehr bedingt und aufwendig möglich.

Bitcoin ist nicht so anonym wie gedacht. Zwar ist jede Wallet anonym, doch trotzdem kann man auf der frei zugänglichen Blockchain jede jemals getätigte Transaktion einsehen und damit theoretisch auch den Besitzer der Wallet herausfinden.

Bitcoin verbraucht sehr viel Strom. Da die Kryptowährung auf dem sogenannten Proof of Labor System basiert, muss dauerhaft eine große Menge an Strom verbraucht werden, um das Netzwerk am Laufen zu halten. Einer der größten Kritikpunkte am Bitcoin.

Doch welche Kryptowährungen sind besser als ihr Vorgänger Bitcoin - zumindest in einigen Punkten? Im Folgenden zeigen wir drei in Zukunft möglicherweise spannende Alternativen:

Die Bitcoin-Alternativen

Monero

Monero gehört mit einer Marktkapitalisierung von 2,8 Milliarden US-Dollar aktuell zu den Top30 der wertvollsten Kryptowährungen (Platz 28). Nutzer schätzen besonders die Privatsphäre von Monero. Transaktionen sind in keiner Form verfolgbar oder öffentlich einsehbar.

Auch bei der Schnelligkeit, dem Stromverbrauch und den Kosten ist Monero dem Bitcoin voraus. Allerdings benötigt eine so anonyme Währung zunächst das Vertrauen der Community, das nur langsam wächst.

Litecoin

Eine weitere Alternative zu Bitcoin ist Litecoin. Die Währung erblickte 2011 das Licht der Welt und zeichnet sich vorrangig durch schnelle und günstige Transaktionen aus. Ansonsten gibt es nicht viele Unterscheidungsmerkmale zu Bitcoin.

Litecoin steht auf Platz 21 der Liste der wertvollsten Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Milliarden Dollar.

Ethereum

Die größte Konkurrenz für Bitcoin geht weiterhin von Ethereum aus. Zwar ist diese Kryptowährung nicht so dezentral wie Bitcoin, bietet aber einige andere Vorteile. So sind Smart-Contracts auf dieser Blockchain fast ohne Einschränkungen möglich, außerdem stellt Ethereum sein Verfahren von "proof of work" auf "proof of stake" um, was deutlich Energiekosten spart.

Ethereum ist unter den wertvollsten Kryptowährungen mit gut 200 Milliarden US-Dollar die Nummer Zwei hinter Bitcoin, der auf gut 441 Milliarden Dollar kommt.

Weitere Informationen zu den Crypto Münzen sind nach den Erklärungen leicht zu verstehen.

Kryptowährungen werden in Zukunft einen wachsenden Teil in unserem Leben einnehmen. Welche Digicoins davon allerdings am Ende das Rennen machen ist völlig offen. Nur weil es aktuell den Platzhirsch Bitcoin gibt, bedeutet nicht, dass das auch in den nächsten Jahren so bleiben muss.

Wer sich allerdings weniger mit der Suche nach dem "neuen Bitcoin" beschäftigen will, sondern lieber am Aufschwung der gesamten Branche profitieren will, der kann sich einmal einen der verschiedenen Coin-Indizes anschauen.

