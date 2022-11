Enzym gegen Schimmelpilzgift: NÖ-Biotech-Firma erhält Staatspreis

Werbung

Schimmelpilze lieben heißfeuchtes Klima und steile Wetterkapriolen - egal ob in Fugen im Badezimmer oder am Getreide-Acker. Die Pilze können gefährliche Mykotoxine, Schimmelpilzgifte, produzieren, die bei Aufnahme in der Regel durch kontaminierte Lebens- und Futtermittel bei Menschen oder Nutztiere bereits in sehr geringen Mengen toxisch wirken. Sie können sogar zum Tod führen. Zearalenon ist eines dieser Schimmelpilzgifte. Es tritt besonders häufig in Futtermitteln wie Mais, Weizen und Soja auf. In Europa ist fast die Hälfte aller Proben davon befallen.

DSM Austria GmbH erhält die höchste staatliche Auszeichnung. Der Staatspreis Innovation geht heuer für das Projekt „ZENzyme“ nach Niederösterreich. Im Bild von links: Bernhard Sagmeister von Austria Wirtschaftsservice GmbH,Herbert Kneissl, Eva Maria Binder, Dieter Moll, Michaela Thamhesl, Sebastian Frühauf, Gerd Schatzmayr, Artur Schuller, Manuela Killinger, Andreas Höbartner-Gussl von der DSM Austria GmbH und Florian Frauscher vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Foto: AWS/APA-Fotoservice/Hörmandinger

"Zearalenon hat große Auswirkungen auf die Tierproduktion. Es wirkt wie eine Überdosis des Geschlechtshormons Östrogen und führt etwa bei weiblichen Schweinen zu Aborten, Sterilität und bei männlichen zu Unfruchtbarkeit", sagt Eva Maria Binder, Managing Director von der DSM Austria GmbH (vormals Biomin / Erber KG) mit Sitz in Getzersdorf. Der niederösterreichische Biotech-Betrieb hat ein Enzym entwickelt, das das Schimmelpilzgift als Beigabe ins Futtermittel im Verdauungstrakt des Tieres in ein unschädliches Stoffwechselprodukt umwandelt. Fütterungsstudien hätten die Wirksamkeit des Enzyms nachgewiesen. "Nun kann das Produkt auf den Markt und für größere Lebensmittelsicherheit in Ernährung und Landwirtschaft sorgen", sagt Binder.

"Wichtiger Beitrag zur sicheren und gesunden Ernährung"

Für die biotechnologische Entwicklung dieses Enzyms im Projekt "ZENzyme" wurde kürzlich die DSM Austria mit ihren 120 Forscherinnen und Forschern mit dem Staatspreis Innovation 2022 ausgezeichnet. "Mit ihrer Innovation leisten sie einen wichtigen Beitrag zur sicheren und gesunden Ernährung von Tieren und Menschen", heißt es im Jury-Spruch. Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher überreichte dem DSM-Team den Preis und gratulierte "herzlich zur Auszeichnung und innovativen Leistung".

Für das österreichische DSM-Forscher-Team am Campus Tulln und Managing Director Binder sei der Preis eine "ziemliche Überraschung und große Freude". "Das erhöht unsere Sichtbarkeit innerhalb des DSM-Konzerns und ist gleichzeitig eine Bühne für die großartigen Leistungen unser 120 Forscherinnen und Forscher", sagt Binder. In Österreich werde generell industrielle Tierproduktion und die Biotech-Branche eher kritisch gesehen. Der Staatspreis helfe dabei, das Image der Branche nun ins rechte Licht zu rücken, ist Binder überzeugt. "Wir gehören zu den Guten, weil wir mit unserer Forschung und unseren Produkten die Gesundheit der Tiere verbessern", sagt Binder. Das bringe weniger Verlust, effizientere Fütterung und mache medizinische Behandlungen obsolet.

Der Staatspreis Innovation wird m Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) organisiert und wurde in diesem Jahr bereits zum 42. Mal vergeben.

Links