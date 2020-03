Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag in einer Pressekonferenz angekündigt, dass ab Montag das soziale Leben auf ein Minimum reduziert wird – notwendig sei das, um ältere und gefährdete Menschen vor dem Coronavirus zu schützen. Viele Geschäfte werden geschlossen. Davon betroffen ist auch das Einkaufszentrum eo in Oberwart.

Archiv Centermanagerin Alexander Wieseneder: "Drogerien und Gastronomie bleiben offen."

Seitens des Centermanagements betonte man im Gespräch mit der BVZ, dass die von der Regierung verhängten Maßnahmen eingehalten werden. "Drogerien (DM, Müller) sowie das Reformhaus Kuch haben ebenso wie der Bauernladen geöffnet. Die Gastronomie (Bäckerei Kern, bellaqqio, Burger King, Juice & Coffee, Merkur Markt Küche und Sajado) ist bis 15 Uhr geöffnet", heißt es von Alexandra Wieseneder.

Die Schließung der restlichen Shops ist voraussichtlich für eine Woche gültig.