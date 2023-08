Frauen bekommen in NÖ rund 41 Prozent weniger Pension als Männer

Der „Equal Pension Day“ wurde 2015 initiiert um auf die Situation von Frauen in Bezug auf Gleichstellung beim Einkommen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzuweisen. Heuer fällt der Aktionstag auf den 3. August. Männer haben heute also bereits so viel Pension erhalten, wie Frauen erst am Jahresende haben werden. War dieser Punkt in Niederösterreich im Jahr 2015 bereits am 21. Juli erreicht, so hat er sich bis heute um 13 Tage verschoben. Nach wie vor bekommen Frauen im Durchschnitt jedoch weniger Pension als Männer.

Für die Pensionshöhe relevant ist vor allem die Einkommenshöhe und die Zahl der Beitragsmonate. Laut Arbeiterkammer Niederösterreich (AK NÖ) liegt die durchschnittliche Brutto-Pensionshöhe in Niederösterreich bei Männern bei 2.251 Euro und bei Frauen bei 1.326 Euro. Das liegt daran, dass frauendominierte Berufe oft schlechter bezahlt werden, viele Frauen in Teilzeit arbeiten und aufgrund von Kindererziehung oder Pflegearbeit lange Erwerbsunterbrechungen im Arbeitsleben haben.

Unbezahlte Sorge-Arbeit kann zu Altersarmut führen

In einer Aussendung der Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) heißt es, das aktuelle Pensionssystem sei auf ein Erwerbsleben in Vollzeit und ohne Unterbrechungszeiten ausgelegt. Weil viele Frauen unbezahlte Sorge-Arbeit leisten, sei das jedoch für viele nicht zu erreichen.

Das bestätigt auch die AK NÖ, demnach werden rund zwei Drittel der unbezahlten Familienarbeit (Kinderbetreuung, Hausarbeit und Pflege) nach wie vor von Frauen geleistet. Sie bekommen nur rund ein Drittel ihrer Arbeitszeit bezahlt, für eine bezahlte Vollzeitstelle bleibe oft wenig Zeit, so Birgit Schön, Leiterin der Abteilung Frauenpolitik der AK NÖ. „Fakt ist aber, jeder Monat mehr an bezahlter Arbeit verbessert die finanzielle Situation im Alter“, erklärt Schön.

Hinzu kommt aktuell noch die hohe Inflation. Jene, die im Jahr 2024 in Pension gehen, bekommen laut AK NÖ ihr Pensionskonto vor Pensionsantritt nur mehr im Ausmaß der Lohnentwicklung vom Jahr 2021 auf 2022 angepasst. Die hohe Inflation der Jahre 2022 und 2023 schlage sich daher für diese Personengruppe nicht nieder, sehr wohl aber auf die Ausgaben. Weil Frauen weniger Pension bekommen, sind sie durch diesen Wertverlust noch stärker von Altersarmut bedroht.

Lösung durch flächendeckende Kinderbetreuung

Aufgrund dieser Situation sieht die AK NÖ Handlungsbedarf in vielen Bereichen. Es brauche einen flächendeckenden Ausbau ganztägiger Kinderbildungseinrichtungen für Kinder ab dem ersten Geburtstag. „Außerdem müssen frauendominierte Branchen aufgewertet werden und zukünftige Pensionisten vor nachgelagerten Inflationsverlusten geschützt werden", so Markus Wiese, AK NÖ-Präsident und ÖGB-Vorsitzender. Zudem müsse die Care-Arbeit gerecht auf Frauen und Männer aufgeteilt werden.

Auch Indra Collini, Landesparteivorsitzenden der NEOS fordert einen flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung. Die Lösung liege bereits seit Jahren auf dem Tisch und müsse endlich umgesetzt werden, sagt sie.

Altersteilzeit und Pensionssplitting

In einer Aussendung weißt die SPÖ darauf hin, dass ab 1. Jänner 2024 das derzeitige Pensionsantrittsalter von Frauen stufenweise, um jeweils 6 Monate pro Jahr angehoben werden soll. Daher würde die Gefahr größer, dass die Zahl der Frauen, die nicht aus einer Beschäftigung sondern aus der Arbeitslosigkeit in Pension gehen, steigt. Im Zuge dessen fordern die SPÖ-Frauen einen Arbeitsmarktschwerpunkt für ältere Arbeitnehmerinnen und Gesetze, die die Lohn- und Pensionsschere schließen.

Johann Palkovic, ÖGB Niederösterreich Pensionisten Vorsitzender hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Altersteilzeit hervor: „Gerade in körperlich oder psychisch sehr anstrengenden Berufen können Menschen mit Mitte 50 nicht mehr die gleiche Leistung bringen wie mit Mitte 20. Sie brauchen den Anspruch, Altersteilzeit zu nehmen“, so Palkovic.

Indessen verweist Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in einer Aussendung auf die Möglichkeit zum Pensionssplitting: „Die Eltern können für die Jahre der Kindererziehung ein freiwilliges Pensionssplitting vereinbaren“, sagt sie. Das bedeute, dass jener Elternteil, der die Kinder nicht überwiegend erzieht und erwerbstätig ist, für die ersten vier Jahre nach der Geburt des Kindes bis zu 50 Prozent seiner Teilgutschrift auf das Pensionskonto des Elternteils, der sich der Kindererziehung widmet, übertragen lässt.