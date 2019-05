316 Erfindungen – also Patente und Gebrauchsmuster – sind 2018 allein in NÖ beim Österreichischen Patentamt angemeldet worden. Damit rangiert NÖ hinter Oberösterreich (583), der Steiermark (479) und Wien (441) auf Platz vier der Anmelder in Österreich.

Einer der Anmelder aus NÖ ist das Unternehmen Enpulsion aus Wiener Neustadt, das Ionen-Antriebssysteme für Weltraum-Satelliten herstellt. Zwei Patente hat Enpulsion im Vorjahr angemeldet. Die Entwicklung dauerte jedoch rund 15 Jahre. „Ein Patent ist die Kerntechnologie des Ionenemitters für alle unsere Produkte“, erklärt Enpulsion-CEO Alexander Reissner der NÖN. „Das zweite beinhaltet die Möglichkeit, den Ionenstrahl zu lenken.“

Enpulsion/Ben Leitner Alexander Reissner, CEO von Enpulsion.

Diese kommen in den drei Produkten von Enpulsion, etwa dem Nano Thruster, zum Einsatz. Von diesem wurden seit 2018 70 Stück ausgeliefert, zehn befinden sich aktuell im Orbit.

Was die Erfindungsanmeldungen in ganz NÖ angeht, ist wie gewohnt der Lichtsystemhersteller ZKW Group aus Wieselburg (Bezirk Scheibbs) mit 51 erteilten Erfindungen Platzhirsch. Auf den Plätzen folgen die Haas Food Equipment GmbH (acht), Hirtenberger Automotive Safety GmbH, die Riegl Laser Measurement Systems GmbH (je fünf) sowie die Berndorf Band GmbH und die Seibersdorf Labor GmbH (je vier).