„Wir zaubern zwar nicht, aber wir können in unseren Fokus-

bereichen die Kosten sehr oft um zehn oder mehr Prozent senken“, erzählt Johannes Höfler, CEO der „Patent & Founder Factory“. Nachdem er selbst erfolgreich zwei Start-ups in NÖ gegründet hatte, hilft er heute Unternehmen dabei, neue Wege zu entdecken und damit noch innovativer zu werden.

Gegenentwurf zur Digitalisierungswelle

Die Idee dazu kam über Umwege. „2015 ist die Industriellenvereinigung auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir die Probleme ihrer Mitglieder lösen können – das heißt, da waren von Anfang an ein Markt und eine Finanzierung da“, erzählt Höfler. So gründete er die „Patent & Founder Factory“. Denn: „Der Digitalisierungshype hat dazu geführt, dass der Innovationsdienstleistungsmarkt im nicht digitalen Bereich sehr ausgedünnt ist.“

Das Unternehmen widmet sich deshalb auch ganz bewusst den Innovationen im physischen Bereich. Und das durchaus erfolgreich – durch das Fachwissen und Engagement des jungen Unternehmens können die Herstell- oder Servicekosten meist um mehr als 10 Prozent gesenkt werden, in manchen Bereichen sind es sogar bis zu 50 Prozent. „Im Gegensatz zur Automobilindustrie, wo jede Schraube zweimal umgedreht wird und Millionen Stück verkauft werden, können wir beispielsweise im Sondermaschinenbau, wo die grundlegende Idee oft seit 20 Jahren die gleiche ist, sehr viel erreichen“, so Höfler.

Doch wie funktioniert das Konzept der Firma überhaupt? „Die Hälfte einer guten Erfindung ist das Finden eines wirklich lösenswerten Problems“, erklärt Höfler. Es geht darum, direkt in der Industrie Probleme und Fehler zu finden und an diesen anzusetzen. „Manchmal suchen wir erst nach Problemen, aber oft drückt der Schuh schon oder es gibt sogar eine erste Lösungsidee“, so Höfler.

Hier kommt dann sein Unternehmen zum Einsatz. „Während sich die hausinterne Entwicklungs-Abteilung meist um die Kundenanfragen aus dem Tagesgeschäft kümmern muss, haben wir den Luxus, auch einen weiteren Blick über den Tellerrand wagen zu können, und bringen dann unkonventionelle, aber immer konkrete neue technische Ansätze ein – Ansätze, für deren Umsetzung im konventionellen Geschäft eben oft die Zeit und die Ressourcen fehlen.“

Viele Paradebeispiele – auch aus NÖ

Eines jener Paradeprojekte, das von der „Patent & Founder Factory“ ausgetüftelt wurde, sind Tiefkühlboxen für die Post. Um in die Lieferung von Lebensmitteln einsteigen zu können, stand die Post vor dem Problem, dass sie keine geeigneten Möglichkeiten hatte, um Tiefkühlprodukte zu transportieren. „Das ist ein ganz gutes Beispiel für eine Firma, in der vom Kerngeschäft weg ausgelagert wurde – die Post sagt, wir sind eigentlich kein Kistenhersteller, aber ihr schließt hier eine strategische Lücke, wenn wir das anbieten können“, erklärt Höfler.

Weitere spannende Projekte: Die Firma Vocier z. B., die mittlerweile weltweit tätig ist und von Höfler ursprünglich in NÖ mitgegründet wurde, bietet smarte Lösungen für Geschäftsreisende an. „Die ursprüngliche Idee war hier, einen Koffer zu entwickeln, der es ermöglicht, Anzüge im Handgepäck knitterfrei mitzunehmen“, erzählt Höfler. Inzwischen gibt es vom smarten Gürtel über das durchsichtige Toilettetäschchen ein ganzes Innovationen-Sortiment.

Ein weiteres Paradebeispiel ist die Firma Heliovis mit Sitz in Wiener Neudorf. Diese vertreibt aufblasbare Sonnenkonzentratoren, mit denen durch gebündeltes Sonnenlicht Dampf wie im Kern-Reaktor produziert werden kann. Die so entstehende Hitze kann dann sehr gut gespeichert werden, wodurch Strom genau dann produziert werden kann, wenn es notwendig ist – und das zu einem Bruchteil der Kosten von Atomenergie.