Erfolg auf zwei Rädern: 70.000 Fahrräder wurden 2021 in NÖ verkauft

Der niederösterreichische Tourismus profitiert stark vom Radtourismus. Neben dem Tourismus werden aber auch Impulse für viele verwandte Wirtschaftssektoren gesetzt – wie etwa den Sportartikel-Handel. Belegt wird dies durch die aktuellen Verkaufszahlen. „In Niederösterreich wurden 2021 rund 70.000 Fahrräder verkauft“, so Tourismuslandesrat Jochen Danninger und Michael Nendwich, Sprecher des Sportartikelhandels in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, in einer gemeinsamen Aussendung.

164 Millionen Euro für Fahrräder in NÖ ausgegeben

2021 wurden in Österreich 1,03 Milliarden Euro für Fahrräder ausgegeben - 16 Prozent davon und somit 164 Millionen Euro in Niederösterreich. „In Niederösterreich werden damit mehr Fahrräder verkauft als in anderen Bundesländern“, sagt Nendwich. Die aktuellen Zahlen einer Erhebung durch die Wirtschaftskammer NÖ zeigen außerdem, dass insbesondere die Nachfrage nach E-Bikes groß ist. „Knapp jedes zweite in unserem Bundesland verkaufte Fahrrad ist ein E-Bike“, so der Branchensprecher weiter. Durchschnittlich werden 1.289 Euro für nichtelektrische Räder ausgegeben, 3.410 Euro für ein E-Bike und 454 Euro für ein Kinder- und Jugendrad.

In Niederösterreich hat man die neuen Möglichkeiten für den Tourismus und den Verkaufs-Turbo durch E-Bikes bereits erkannt – und weiß ihn zu nutzen. „Wir erschließen damit neue zahlungskräftige Zielgruppen, die das Radfahren neu für sich entdecken und die auch motiviert sind, entlang der Strecken einzukehren und zu übernachten. Mit dem E-Bike werden auch Strecken für einen größeren Personenkreis interessant, die zuvor für viele einfach zu steil und anstrengend waren. Damit bringen wir den Radtourismus in entlegenere Regionen, die zuvor davon noch nicht profitieren konnten“, so Danninger. In Schnitt würde ein Radler, der in Niederösterreich nächtigt, 94 Euro pro Tag ausgeben, erklärt der Landesrat.

E-Bike-Touren werden angeboten

Auch in der neuen Rad-Tourismusstrategie 2025 spielen E-Bikes deshalb eine große Rolle. Unter anderem sollen eigene E-Bike-Touren angeboten werden, unter anderem die „Wein und Marille“-Tour in der Wachau und die „Große E-Bike Runde durchs Mostviertel“. Letztere ist in längere Tagesetappen mit einigen Höhenmetern aufgeteilt, ist aber mit Hilfe des Elektroantriebes leicht zu bewältigen.