Booster für das NÖN-Netzwerk: Über 7 Millionen Visits im November

Höchst erfreulich sind die Novemberzahlen 2021 der neuen Österreichische Web Analyse (ÖWA), weisen sie dem Online Netzwerk der NÖN- und BVZ Mediengruppe unglaubliche 7.153.409 Visits und 1.501.258 Nutzer aus. Dabei wurden nicht weniger als 331.839 Stunden mit den News- und Serviceinformationen des NÖN-Netzwerkes verbracht.

Die Menschen wollen stets über ihre direkte Umgebung informiert sein. „Unsere Ziele, einheitlich und zeitgemäß mit unseren Medien aufzutreten, wird nun durch die hervorragende Performance seit dem Relaunch unseres Print- und Online Auftrittes bestätigt, so Geschäftsführer Michael Ausserer. „Die aktuellen ÖWA-Daten sind natürlich auch eine Ansage für die Werbepartner. Eine intensive und wiederholte Nutzung unserer Online-Angebote ist ein weiterer Mehrwert, den wir gerne an unsere Kunden weitergeben“.

Michael Ausserer noch ergänzend: „Diese Zahlen sind auch eine sehr gute Basis für unsere Bewegtbild- und Videoschiene, die wir im kommenden Jahr starten werden.“

Lebenswelten der Leser im Fokus

Auch in der Chefredaktion blickt man höchst erfreut auf die aktuelle Entwicklung. "Unser Erfolgsgeheimnis ist, dass wir nicht nur kompetent über die großen Herausforderungen der Zeit wie Corona und den Arbeitskräftemangel berichten, sondern auch über die vermeintlich kleinen Themen in der unmittelbaren Umgebung unserer Leserinnen und Leser - vom Kinderbetreuungsangebot über die Gebührenerhöhung in der Gemeinde bis hin zu den Baustellen vor der Haustüre. Das kann nur die NÖN und wir freuen uns, dass diese Qualitäten für immer mehr Leserinnen und Leser auch online unverzichtbar geworden sind,“ so die beiden Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger.