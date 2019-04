Das abgelaufene Geschäftsjahr brachte der Niederösterreichischen Versicherung ein Gesamtprämienwachstum von 3,8 Prozent auf insgesamt 319,9 Millionen Euro. „Damit konnten wir erneut ein Wachstum deutlich über dem Markt erzielen“, zieht NV-Generaldirektor Hubert Schultes zufrieden Bilanz.

Besonders stark fiel das Wachstum in den Bereichen Kfz-Kasko, Unfall und Rechtsschutz aus. Im Bereich Schaden und Unfall steigerte die NV die Prämien um 4,3 Prozent und erreicht damit einen Marktanteil von 16,5 Prozent – und ist damit in diesem Bereich weiterhin unumstrittener Marktführer in Niederösterreich.

Aber nicht nur die Prämien erhöhten sich, auch die Schäden. So stehen im Bereich Schaden/Unfall den 270,4 Millionen Euro nunmehr 156,8 Millionen Euro an Schäden gegenüber – um 2,1 Prozent mehr als 2017. Schuld daran ist die vorjährige Häufung an Großschäden.

Größte Herausforderung für die NV ist wie für alle in der Branche die Digitalisierung. Hier sieht Schultes die NV im Vorteil: „Die Regionalität ist unser wichtigstes Asset.“ Die 45 Büros garantieren die Nähe zum Kunden. „Online wird nicht offline ersetzen“, ist Schultes sicher. Wichtig sei es aber zugleich, die Vorteile der Digitalisierung für die Steigerung der Qualität von Service und Kommunikation zu nutzen.