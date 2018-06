Vor 150 Jahren schallten noch vereinzelte Schläge von Schmiedehämmern durch den kleinen Ort Steinebrunn im idyllischen Weinviertel, unweit der österreichisch-tschechischen Staatsgrenze. Heute werden aus der Katastralgemeinde Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) Stahlbordwände in die ganze Welt exportiert.

Was einst als Spezialwerkstatt für Pflüge begann, entwickelte sich zu einem der größten Arbeitgeber der Region: Die Firma Fuhrmann beschäftigt heute in Steinebrunn sowie in ihrem

in Tschechien ansässigen Schwesterbetrieb 140 Mitarbeiter.

Mit Stahlbordwänden kam Geschäft ins Rollen

Im Laufe der Zeit machte sich Fuhrmann einen Namen im Bereich landwirtschaftlicher Fahrzeugbau sowie Sonderfahrzeuge für den Weinbau. Auch Sonderaufbauten für Lkw begann man zu produzieren. Wichtig diesbezüglich war das Jahr 1976: Damals wurde der Entschluss gefasst, im Fahrzeugbau statt auf Holz-Bordwände künftig auf Stahl zu setzen – nicht nur ein weiterer innovativer Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, sondern Pionierarbeit für den gesamten Fahrzeugbau.

Heute produziert die Weinviertler Firma jährlich rund 600 Kilometer an Bordwänden, die weltweit in über 20 Länder exportiert werden, etwa nach Indien, Singapur und Usbekistan. Als erstes Unternehmen bot Fuhrmann hier eine zu 100 Prozent durchgehende Laser-Schweißung der Profilkästen an.

Die Kipper von Fuhrmann – für die Arbeit in der Landwirtschaft unverzichtbar. | Fuhrmann

Daneben hat man die Eigenmarke Fuhrmann VINUM Weingartenpfähle entwickelt, und man ist im Behälterbau tätig – so werden Weinlagertanks, Edelstahl-Teile für Industriebetriebe und auch Wannen für Lesewägen und Muldenrückwärtskipper gefertigt. Auch ist man im Unternehmen darauf stolz, den größten Lesewagen Deutschlands gebaut zu haben.

Und man mischt auch kräftig im Handel mit, unter anderem mit Lesemaschinen, Laubschneidern und diversen Anbaugeräten. Fuhrmann ist zum Beispiel auch der größte

ERO-Händler (Deutschlands

führender Hersteller von Weinbaugeräten) österreichweit.

Last but not least planen die Allrounder aus dem Weinviertel auch Kompletthallen einschließlich der Dach-und Wandverkleidung mit Paneelen und Trapezblechen.

Von der NÖN-Sonderjournal-Redaktion