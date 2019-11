Ein gebürtiger Waldviertler, der zum Studieren nach Linz geht und dort mit einem international angesehenen Softwareentwicklungs-Unternehmen erfolgreich wird. Das ist die Geschichte von Christoph Steindl, aufgewachsen in Ottenschlag, der nach der Matura in Zwettl und dem Studium eine Karriere bei IBM startete und dann 2005 mit Christian Federspiel Catalysts gründete. Ein Unternehmen, das Softwarelösungen für seine Kunden entwickelt.

„Wir versuchen, wie ein Katalysator zu funktionieren und zu verstehen, wie unsere Kunden durch IT stärker wachsen können“, erklärt Steindl gegenüber der NÖN. „Wir bringen sachliche Herausforderungen aus Kundensicht mit technologischen Möglichkeiten zusammen und machen daraus Lösungen.“ Auf der Kundenliste stehen renommierte Unternehmen wie Bayer, A1, Bosch, Siemens, Magna, UniCredit oder die ZAMG.

Catalysts hat mittlerweile knapp 400 Mitarbeiter, setzte 2018 24,5 Millionen Euro um und ist in 15 Städten – darunter Amstetten und St. Pölten – mit Niederlassungen vertreten. Und das weltweit: Auch in Nepal und Rumänien etwa betreibt Catalysts Büros.

Kürzlich wurde das Unternehmen mit dem Award „EY Entrepreneur of the Year 2019“, verliehen vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young, als Sieger in der Kategorie „Industrie & Hightec“ sowie österreichischer Gesamtsieger ausgezeichnet. Damit ist Steindl im kommenden Jahr in Monte Carlo mit dabei, wo der „EY World Entrepreneur Of The Year Award“ verliehen wird. „Das ist eine sehr, sehr große Freude“, sagt der 47-Jährige zu dem Sieg. Weil ich das als wichtige wertvolle Anerkennung meines beruflichen Lebenswerkes sehe. Eine solche Anerkennung kann man sich wünschen, aber nicht kaufen. Man hebt sich dadurch von anderen ab.“

Fachkräftemangel ist übrigens auch ein Thema, das die IT-Branche und damit auch Catalysts betrifft. Aus diesem Grund hat das Unternehmen vor gut zwölf Jahren den Programmierwettbewerb Coding Contest ins Leben gerufen, über den geeignete Mitarbeiter rekrutiert werden.

Im Vorjahr haben sich Steindl und Federspiel dazu entschlossen, ihr Unternehmen zu verkaufen. Catalysts ist jetzt in eine Firmengruppe eingebettet, an der die Gründer Beteiligungen halten. Steindl und Federspiel sind Geschäftsführer von Catalysts.