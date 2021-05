Wer sich die Firmengeschichte der Stark GmbH durchliest, der kommt kaum zum Luftholen. So viel ist es, das die Familie Stark aus dem Waldviertel in einem knappen Vierteljahrhundert geschaffen und geschafft hat.

Begonnen hat alles am 1. April 1987. Othmar Stark erwarb den Eisen- und Schrotthandelsbetrieb Kraus in Langau und führte ihn gemeinsam mit seiner Gattin Stefanie. Kurz darauf wurde der erste Mitarbeiter eingestellt. Heute sind die beiden Söhne Gottfried und Reinhard am Ruder. Der kleine Betrieb von damals hat mittlerweile 90 Mitarbeiter und fußt auf fünf Standbeinen, die alle gleich wichtig sind. Es sind dies die Abfallentsorgung, der Schrott-Metall-Wertstoffhandel, das Container-Muldenservice, die Demontage und die PIPIBOX. Daneben gibt es noch kleinere Bereiche wie die Wärmeversorgung und den Eisenhandel als regionale Geschäftsfelder. Und es bestehen die beiden 100-Prozent-Töchter Energie Mobil und Eisenstark GmbH sowie weitere Beteiligungen in der Stark Gruppe.

Leidenschaft und Neugierde

Das Erfolgsrezept klingt simpel, muss aber doch von Herzen kommen: „Leidenschaft und Neugierde – kein Stillstand. Wir haben unser Ohr immer beim Kunden, um zeitnah zu wissen, was er braucht“, verrät Reinhard Stark. Dadurch könne man bedürfnisorientiert und zielgerichtet reagieren. Laufend werden Innovationen und Ideen entwickelt, um die Probleme der Kunden schnell lösen zu können. „Unsere Stärke liegt im situationsangepassten Agieren. ,Geht nicht gibt’s nicht‘“, bringt es Stark auf den Punkt.

Die Abfallentsorgung ist eines der vielen Geschäftsfelder. Stark

Ein weiteres Geheimnis ihres Erfolges ist die klare Aufgabenteilung unter den beiden Brüdern. Sie sind seit ihrer Kindheit eng miteinander verbunden und vertrauen einander zu 100 Prozent. „Unsere Eltern vermittelten uns sowie unseren beiden weiteren Geschwistern von Beginn an, wie wichtig Zusammenhalt ist. Durch unsere klare Aufgabenverteilung gibt es daher keinen Streit“, verrät Reinhard Stark. Die beiden wissen genau, wer wo alleine zuständig ist, was sie zuerst bereden müssen und dann gemeinsam entscheiden wollen. Zwischen Privatem und Beruflichem wird immer strikt getrennt.

Jeder kann seine Stärken einbringen und ergänzt die „Schwächen“ des anderen. Manchmal passiert es auch, dass ein Plan oder ein Vorhaben nicht so läuft, wie anfangs geplant. In diesem Fall tragen die beiden Geschäftsführer die Konsequenzen gemeinsam und ohne Schuldzuweisungen. „Bis jetzt waren wir damit immer auf einem guten Weg. Immer werden wir darauf angesprochen und andere beneiden uns um unsere brüderliche Partnerschaft“,so die beiden unisono. Das spüren auch die Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz in einem offenen, familiären und agilen Unternehmen haben. Familienfreundliche Betriebsführung steht weit oben, im familiären Notfall darf man sich auf kompromisslose Unterstützung verlassen. Hoch im Kurs stehen auch diverse freiwillige soziale Leistungen wie Betriebsausflüge oder Kegelabende.

Familienfreundliche Betriebsführung wird im Unternehmen Stark großgeschrieben. Dieter Schewig

Corona ging auch an der Stark GmbH nicht spurlos vorüber. „Unsere Branche ist leider nicht coronaresistent. Als Systemerhalter sind wir zwar nicht direkt von Lockdowns betroffen, jedoch war ein weitreichendes Umdenken in manchen Geschäftszweigen notwendig. Die Geschäftsfelder haben sich sehr verändert“, zieht Reinhard Stark ein vorläufiges Resümee. Im Bezug auf die Kreislaufwirtschaft ist der Trend erkennbar, dass sich Produzenten jetzt mehr auf die Produktion in Europa besinnen und Sekundärrohstoffe daher lieber in Europa belassen werden sollten.

Kein Stillstand, für die Zukunft

Innovationen setzte man bei der PIPIBOX, den mietbaren WC-Anlagen für Baustellen und Veranstaltungen. Am Beginn der Pandemie wurden hauseigen ein Hygieneboard sowie ein Warmwassertool entwickelt, um einen hohen hygienischen Standard ermöglichen zu können.

Aber auch firmenintern hat sich einiges getan: Nach drei Jahren Vorlaufzeit konnte im Bereich Digitalisierung der Umstieg abgeschlossen werden. Vom Lieferschein bis zur Abrechnung ist nun alles digital abwickelbar. Weiter vorangetrieben wurde auch die Energieeffizienz. So wurde eine Biogasanlage mit eigener Kompostierung übernommen, eine Photovol taikanlage errichtet, LED-Beleuchtung am Betriebsgelände installiert und ein Elektro-Auto für die Vertriebsmannschaft gekauft. „Bereits 2010 erhielten wir den Helios-Preis für Energieeffizienz des Landes NÖ für unsere Maßnahmen, die wir seitdem immer weiter vorantreiben“, freut sich Reinhard Stark.

