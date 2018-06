Wer arbeiten könnte, aber zumutbare Jobs nicht annehmen will, muss in Zukunft noch mehr mit Konsequenzen rechnen. Insgesamt 2,8 Prozent der Arbeitslosen wurde im Vorjahr wegen Verweigerung oder Vereitelung nach Paragraf 10 befristet das Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe gestrichen. Bundesweit liegt Niederösterreich mit diesem unrühmlichen Wert an der Spitze.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr sogar noch weiter gestiegen. Bis Ende Mai meldete das Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ heuer insgesamt 2.000 Fälle.

Da es mehr Jobangebote gibt, müssen Unwillige immer öfter Ausreden finden, wenn sie einen Job nicht annehmen wollen. „Als Konsequenz davon, will das AMS Niederösterreich ab September einen Erhebungsdienst einrichten, der vor Ort recherchiert und Zeugen befragt“, erklärt Sven Hergovich, stellvertretender Landesgeschäftsführer des AMS NÖ.

Voraussichtlich drei Mitarbeiter (rekrutiert aus der aktuellen AMS-Belegschaft) werden für diese Tätigkeit abgestellt. „Es können aber auch mehr werden“, betont Hergovich. Bis jetzt war das AMS dabei auf die Rückmeldungen der Unternehmer angewiesen, bei denen die Unwilligen vorstellig wurden. Österreichweit ist bislang nur in Wien ein solcher Erhebungsdienst eingerichtet.

Jetzt folgt ab Herbst eben auch Niederösterreich. Damit können Fälle noch konkreter geprüft werden. Auch in Hinblick auf Scheinwohnsitzer (dort liegt der größte Handlungsbedarf), bei Verdacht auf Schwarzarbeit oder eben bei Verweigerung der Arbeitsaufnahme.

Dabei gibt es aber regionale Unterschiede. Aktuell sind die meisten zu erhebenden Fälle, nämlich 21, im Südbahngebiet bekannt. Dahinter folgt der Zentralraum (15) und das Weinviertel (13). Im Waldviertel wird aktuell kein einziger Fall bekannt.

„Das AMS will dort streng sein, wo es Motivationsprobleme gibt“, sieht Hergovich den Dienst auch eine Frage der Fairness: „Wir wollen Klarheit schaffen“, sagt Hergovich. Einerseits, um unrechtmäßigen Bezug von Leistungen durch falsche Angaben zu verhindern. Andererseits aber auch um zu vermeiden, dass jemand zu Unrecht gesperrt wird.