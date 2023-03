Was versteht man unter Bitcoin?

Werbung

Diese Kryptowährung kann auf verschiedene Weise erworben werden:

Abbau durch Mining; Verdienen durch Stacking; Kauf auf einer Kryptowährungsbörse.

Die letztere Methode ist die beliebteste von allen. Es ist nicht schwer, die Münze heute gegen Fiat-Währung (d. h. durch eine normale nationale Währung) zu kaufen. Sie können dies an einer der vielen Kryptowährungsbörsen tun. Alles, was Sie dafür brauchen, ist eine Wallet, in der Sie Ihre Münzen aufbewahren, und einen guten Assistenten, z. B. eine Recherche-App wie Crypto bank oder einfach einen Krypto-Bot, der Sie darüber informiert, wann der richtige Zeitpunkt ist, Ihr Geld in Kryptowährungen zu investieren.

Im April 2022 wurde der 19-millionste BTC abgebaut. Das bedeutet, dass fast 91 % der maximalen Menge von 21 Millionen Münzen abgebaut worden sind. Wenn man sich das mathematische Modell der BTC-Ausgabe ansieht, wird klar, dass es ungefähr mehr als ein Jahrhundert dauern wird, um die restlichen 9 % abzubauen.

Immerhin wurden die ersten Bitcoin-Münzen im Jahr 2009 eingeführt. Wenn 90 % in 13 Jahren abgebaut werden können, warum dauert es dann so lange, die letzten 9 % abzubauen? Tatsache ist, dass die Anzahl der Münzen, die an die Miner ausgezahlt werden, regelmäßig halbiert wird. Aus diesem Grund werden die Abbauzeiten immer länger.

Warum gibt es eine Marktwende?

Im Laufe des Jahres 2022 ist der Wert der BTC bereits um fast die Hälfte gesunken. Die Kapitalisierung der Münze ist ebenfalls gesunken und liegt bei knapp über 583 Milliarden Dollar. Dafür gibt es mehrere gute Gründe:

Die politische Situation in der Welt, aufgrund derer die RF-Händler den Weg zum Kryptowährungsmarkt verschließen.

Die führende Position der USA auf diesem Markt. Die Führungsposition wurde bekannt, nachdem die VR China das Mining und die Verwendung von virtuellem Geld verboten hatte.

Die zunehmende Kontrolle des Kryptowährungsmarktes führt zu einem Rückgang des Vertrauens der Einleger in diesem Segment.

Weitere Gründe für den Rückgang der Kapitalisierung sind das Scheitern einzelner Großprojekte, die amerikanische Geldpolitik sowie die zunehmende Online-Kriminalität.

Wann wird Bitcoin steigen?

Die Frage, wann der Preis des wertvollsten Coins auf dem Kryptowährungsmarkt steigen wird, ist für viele Trader von Interesse. Einige Experten glauben, dass der Preis genau so lange fallen wird, bis die Nachfrage nach der Kryptowährung steigt. Voraussetzung ist ein ruhiges, nicht "hysterisches" Anspruchsniveau. Diese Art von Nachfrage ist spekulativ. Das heißt, sie ist falsch. Sie hat keine verlässliche Grundlage, sprich sie hat keine physische Nachfrage. Das bedeutet, dass es kein Interesse an der HTS als Zahlungsmittel gibt. Der Preis wird weiter fallen, bis der Kryptowährungsmarkt zu seinen üblichen stabilen Bedingungen zurückkehrt.

Es ist wichtig, immer über aktuelle Nachrichten im Bereich der digitalen Währungen informiert zu sein. Aber ein Übermaß an Daten ist auch nicht gut für beide. Besonders deutlich wird dies bei Marktabschwüngen. Viele Händler lassen sich leicht von Impulsen leiten und machen zum falschen Zeitpunkt unrentable Geschäfte.

Niemand kann vorhersagen, was als nächstes passieren wird. Und die Prognosen sind nicht immer eine bequeme Alternative zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit der Situation. In einigen Fällen sind die einflussreichen "Tops" durchaus daran interessiert, die Händler mit bestimmten Emotionen zu indoktrinieren. Dies ist notwendig, um den Markt in einem bestimmten Vektor zu manipulieren. Deshalb lohnt es sich, mehrere Quellen zu prüfen, wenn man eine bestimmte Nachricht über den Kryptomarkt hört.

Wird das BTC den Preis von 400 Tausend Dollar erreichen?

Nach Ansicht von Experten ist die Prognose für den Bitcoin-Kurs zu positiv. Analysten sind der Meinung, dass es zu einer solchen Zinserhöhung kommen könnte. Aber nur, wenn die Weltwirtschaft die Verwendung von Papiergeld zugunsten von virtuellem Geld aufgibt. Im Moment ist ein solches Szenario unrealistisch. Die Zentralbanken stehen solchen Vermögenswerten sehr skeptisch gegenüber. Andererseits wird die Kryptowährung als zusätzliches Zahlungsmittel immer praktischer und gefragter.

Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass die Verwendung von Stablecoin einen so großen Sprung im Bitcoin-Kurs verursacht. Viele Handelsexperten sind der Meinung, dass Stablecoins im Moment recht weit verbreitet sind. Die Anleger haben sie in den letzten Jahren konsequent genutzt.

Insbesondere die Preiskategorie der virtuellen Währungen wird stark von Angebot und Nachfrage beeinflusst. Die Notierungen von BTC sind bereits unter 35.000 $ gefallen und werden wahrscheinlich in naher Zukunft weiter sinken. Nach der Rückkehr zur gewohnten Stabilität ist die Münze jedoch durchaus in der Lage, ihren Preis auf bis zu 100.000 $ zu steigern. Unter anderem wird BTC eines der wichtigsten Instrumente zum Schutz vor Inflation bleiben. Unabhängig von allen Änderungen gibt es aber immer noch die Möglichkeit, mit der Volatilität von Bitcoin Geld zu verdienen. Das gilt auch für die Notwendigkeit, sie zu überwachen.

