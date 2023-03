Ist OIL Profit ein zuverlässiges automatisches Handelssystem?

Werbung

OIL Profit ist ein automatischer Handelsroboter, der sich auf Öl-CFDs spezialisiert hat. Er nutzt künstliche Intelligenz, um alle CFDs auf Öl zu beobachten und Prognosen für die Nutzer zu erstellen. Nach Angaben von Nutzern können OIL Profit-Kunden bis zu 80 % ihrer Ersteinlage pro Tag verdienen.

Da es sich in erster Linie um einen Handelsroboter handelt, übernimmt er den Großteil der Arbeit für die Nutzer. Das Einzige, was ein Nutzer braucht, um mit OIL Profit Öl-CFDs zu handeln, ist eine stabile Internetverbindung, einen Computer, ein Mobiltelefon oder ein Tablet und eine gewisse Summe an Geld, das Sie investieren möchten.

OIL Profit bietet seinen Kunden nicht nur Öl-CFDs an. Mit diesem Handelsroboter haben Sie die Möglichkeit, in verschiedene Vermögenswerte zu investieren, darunter in verschiedene Kryptowährungen und Rohstoffe. Die Nutzer benötigen keine umfassenden Kenntnisse des Handelsmarktes, sollten sich aber zumindest mit den verschiedenen Begriffen aus der Welt des Handels vertraut machen.

Regulierung und Sicherheit

Wie jeder Handelsroboter auf dem Markt hat auch OIL Profit viele Partnerschaften mit verschiedenen Brokern. Diese Broker sind reguliert und seriös, aber wir empfehlen Ihnen trotzdem, bei jedem Handelsroboter besonders vorsichtig zu sein.

Ausgehend von verschiedenen Nutzerbewertungen scheint OIL Profit profitabel und legitim zu sein. Laut seiner Website schützt die Software die Daten ihrer Nutzer durch eine ausgeklügelte Verschlüsselungsmethode vor Hackern. Darüber hinaus überträgt der Handelsroboter Ihre Daten nur an den von Ihnen bestimmten Broker.

Obwohl die Bewertungen behaupten, dass dieser Roboter sicher ist, sollten Sie immer mit Vorsicht vorgehen. Sie sollten niemals Ihr gesamtes, hart verdientes Geld in das Trading investieren. Schließlich ist diese Form der Investition aufgrund der Unvorhersehbarkeit des Marktes immer mit einem Risiko verbunden.

Wenn wir über die Vorteile sprechen, haben wir folgendes festgestellt:

Sichere und zuverlässige Plattform;

Schnelle Auszahlung der Gelder;

Ein Demokonto;

Keine Provisionen oder zusätzliche Gebühren;

Benutzerfreundliche Schnittstelle.

Wie funktioniert diese Handelsplattform?

Der OIL Profit-Algorithmus wurde entwickelt, um den Markt auf der Suche nach profitablen Vermögenswerten zu scannen und kann ziemlich genaue Prognosen erstellen. Er wird von Händlern und sogar Nicht-Händlern genutzt, um in CFDs auf Öl oder CFDs auf Öl und andere auf der Plattform verfügbare Vermögenswerte zu investieren. Diese Öle gibt es in vielen Formen, z. B. als Optionskontrakte, Futures und Forwards.

Die Verwendung eines automatischen Handelsroboters bedeutet, dass Sie keine Vorkenntnisse benötigen, um von diesen digitalen Vermögenswerten zu profitieren. Je nach Ihren Einstellungen, den Marktbedingungen und der Funktionsweise des Handelsroboters können Sie mit einem Mausklick von CFDs auf Öl oder jeden anderen Vermögenswert profitieren.

Bevor Sie jedoch mit OIL Profit handeln können, müssen Sie einige Dinge beachten. Sie müssen die drei Schritte durchlaufen, die im Folgenden erläutert werden.

Wie lässt sich ein Konto eröffnen

Wie bei allen Handelsplattformen gibt es ein paar einfache Schritte, die Sie befolgen sollten, bevor Sie mit dem Handel beginnen.

1. Registrieren Sie sich auf der Website

Auf der offiziellen Oil Profit-Website gibt es ein spezielles Anmeldeformular, das sich der potenzielle Nutzer merken muss. Sie müssen die Standarddaten eingeben:

Benutzernamen;

E-Mail Adresse;

Handynummer.

Alle diese Angaben sind Pflichtfelder. Sie werden in Zukunft verwendet, um automatisch ein Handelskonto auf der Plattform einzurichten. Die Plattform wird Sie dann auffordern, ein Passwort für das Einloggen zu erstellen. Sie sollten keine Passwörter verwenden, die den Passwörtern anderer Websites und insbesondere anderer Handelsplattformen ähneln.

2. Überprüfen Sie das erstellte Profil

Nachdem Sie die Registrierung abgeschlossen haben, werden Sie zu Ihrem Profil weitergeleitet. Alle Informationen, die Sie eingegeben haben, sind bereits vorhanden und können von Ihnen geändert werden. Das Einzige, was nicht geändert werden kann, ist die E-Mail-Adresse. Vergewissern Sie sich also, dass sie korrekt eingegeben ist.

3. Identifizieren Sie sich

Die Registrierung ist erst dann abgeschlossen, wenn der Kunde seine Identität überprüft hat. Es müssen Fotos oder eingescannte Dokumente hochgeladen werden, aus denen Name und Adresse hervorgehen. Die erforderlichen Dokumente können je nach Wohnsitzland des Kunden variieren. Erst nach der Genehmigung der Dokumente kann man eine Vollzeitbeschäftigung aufnehmen.

Schlussfolgerung. Warum Handelsroboter benötigt werden

Um einen ausreichenden Gewinn zu erzielen, muss ein Händler eine große Menge an Informationen im Auge behalten - von Statistiken bis hin zu den neuesten Börsennachrichten. Ebenso wichtig ist es, Charts zu analysieren, Kursschwankungen und Wirtschaftsberichte zu verfolgen. Und noch vieles mehr.

Dies ist das Schlüsselprinzip für den Betrieb eines maßgeschneiderten Bots. Er kann rund um die Uhr vorrangige Daten verarbeiten, regelmäßig notwendige Informationen überwachen und sogar selbständig für den Händler handeln. In diesem Fall werden die Trading Bots in zwei Typen unterteilt: "automatische" und "halbautomatische" Softwaren.

Bei der ersten Variante ist der Prozess vollautomatisch. Der Trading-Bot verbindet sich mit seinen eigenen Ressourcen mit dem Konto des Händlers und schließt auf genau dieselbe Weise Geschäfte ab. Ein solcher Bot ist in der Lage, die optimalen Bedingungen für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten klar und reibungslos "durchzudenken". Berücksichtigen Sie die Höhe des Risikos und berechnen Sie Ihr eigenes Verhalten, wenn unvorhersehbare Situationen auf dem Markt eintreten.

Halbautomatische Handelsroboter sind etwas anders konzipiert. Gewöhnlich werden sie von den Händlern als "Berater" bezeichnet. Ihre Aufgabe ist es, Charts zu analysieren, Berichte von Brokern und aktuelle Nachrichten zu studieren. Danach gibt der Roboter eine Empfehlung zu einer bestimmten Situation ab, und der Händler entscheidet, ob er den Vermögenswert kaufen oder verkaufen oder ihn halten soll.

