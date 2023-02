NÖ-Landesbank unterstützt "Weißer Ring" mit 2.500 Euro

Werbung

Der IT-Flohmarkt der Hypo Noe findet jährlich seit 2010 statt. Dort können Landesbank-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sommer um ältere, aber noch funktionstüchtige IT-Geräte, die aus dem Bankbetrieb ausgeschieden worden sind, bieten. im Vorjahr wurden rund 40 Geräte wie Notebooks, PCs, Monitore und Dockingstations versteigert. Wie gewohnt kamen die durch die Versteigerung erwirtschafteten Einnahmen einer Institution in Form einer Spende zugute. Dieses Mal spendete die Hypo Noe 2.500 Euro an den "Weissen Ring".

„Wir freuen uns sehr über die hohe Summe, die auch diesmal wieder durch unseren internen IT-Flohmarkt zusammengekommen ist. Das Verkaufen der noch intakten Geräte ist eine Win-Win-Situation für alle: Die Kolleginnen und Kollegen können technisches Equipment kostengünstig kaufen, die Geräte bekommen sozusagen ein zweites Leben und vom Erlös der Spendenaktion profitieren Menschen in Not. Es ist uns als verantwortungsbewusstes Unternehmen wichtig, Hilfe zu leisten, wo immer wir können“, heißt es von Hypo NÖ Vorstand Udo Birkner in einer Presseaussendung.

Spende kommt Opfer von Straftaten zugute

Die Geldspende wurde an Natascha Smertnig, Geschäftsführerin des Vereins "Weisser Ring", und Udo Jesionek, Präsident "Weisser Ring", übergeben. Der "weisse Ring" stellt Opfer von Straftaten mit ihren Bedürfnissen und Interessen ins Zentrum seiner Arbeit, unter anderem bietet er auch Hilfe für Arbeitskräfte nach (Bank-) Überfällen an.

„Ich bin sehr glücklich, dass es gelungen ist, die Hypo NÖ für die Idee des Weissen Rings zu gewinnen“, bedankte sich Udo Jesionek für die Unterstützung. Natascha Smertnig ergänzte: „Es ist für den weissen Ring" wichtig, Partner und Partnerinnen zu haben, mit denen wir auf verschiedenen Ebenen gemeinsam im Interesse der Opfer von Straftaten tätig werden können. So sind wir einerseits für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hypo NÖ da, die im Zusammenhang ihrer beruflichen Tätigkeit Gewalt erleben. Andererseits sind in vielen Betrugsfällen die Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer die ersten, die mit Opfern in Kontakt sind und somit einen versuchten Betrug verhindern können.“

Über den Verein "Weisser Ring"

Der "Weisse Ring" ist gesetzlich als einzige allgemeine Opferhilfe-Einrichtung Österreichs anerkannt. Die Opferhilfe durch den "Weissen Ring" ist für Betroffene kostenlos. Sie reicht vom Erstgespräch über die Beratung bis hin zu finanzieller Hilfe in besonderen Notfällen und der Vorfinanzierung von gesetzlichen Leistungen. Der 1978 gegründete, gemeinnützige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Opfer von Straftaten zu begleiten und zu unterstützen, über Opferrechte zu informieren und sich sowohl für die Einhaltung als auch für die Weiterentwicklung von Opferrechten einzusetzen. Darüber hinaus wird zu aktuellen Themen der Viktimologie und Opferrechte geforscht und publiziert. Außerdem setzt der "Weisse Ring" Projekte im Bereich der Opferhilfe um.

Ein konkretes Gebiet, mit dem sich der "Weisse Ring" beschäftigt, ist Betrug im Internet – ein Thema, das auch der Hypo NÖ am Herzen liegt. Menschen, deren Bankdaten über Phishing-Mails ausspioniert wurden und den Hackerinnen somit unfreiwillig die Zugangsdaten für das Online-Banking zur Verfügung stellten, Personen, die nach einem manipulierten Anruf einige zehntausend Euro verloren und anderweitig Betrogene können beim "Weissen Ring" um Unterstützung bitten.