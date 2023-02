100 Millionen Euro für energieautarke Bauernhöfe

Werbung

Johannes Wiesmayer und seine Frau Lydia Wiesmayer-Fuchs sind Pioniere, was die von externen Anbietern unabhängige Energieversorgung des eigenen Bauernhofes in Hennersdorf, Bezirk Mödling, betrifft. Mit einer Photovoltaikanlage am Dach und einem Generator, der den Gleichstrom der Solarmodule in Wechselstrom für die autarke Hofversorgung umwandelt. Selbst für ein Blackout ist dieser Generator gerüstet. „Wir waren zu schnell“, schmunzelt Wiesmayer.

„Wir haben eigentlich alles, was in das neue Förderprogramm hineinfällt.“ Auch ein E-Auto nennt Wiesmayer sein eigen. Denn wenn schon, denn schon. Mit halben Sachen gibt sich Wiesmayer nicht zufrieden. Das nachhaltige Konzept durchzieht seinen gesamten Biohof, egal ob es sich um Bio-Topinambur, Bio-Rüben, Bio-Erdäpfel oder Bio-Dammwild aus seinem Gehege bzw. heimisches Wild aus freier Wildbahn handelt. Angeboten werden die Spezialitäten im eigenen Hofladen. Zu Frühstück oder Menü zubereitet werden Bio-Eier und Co im Bio-Kaffeehaus, das erst vorigen September eröffnet wurde oder im "wilden" Wirtshaus, wo die Wildspezialitäten verkostet werden können.

Er ist davon überzeugt: „In einigen Jahren wird am Stammtisch nicht mehr darüber gesprochen werden, wer sich welch ein Auto zulegt oder fährt, sondern wieviel Kilowattpeak mit der eigenen PV-Anlage erzeugt werden und wieweit man damit mit dem Elektroauto kommt.“

Damit sich alle Bauern auf den Weg von Johannes Wiesmayer begeben und ihre Landwirtschaft energieautark umrüsten, können Bauern ab dem 15. Februar das neue Förderprogramm für land- und forstwirtschaftliche Betriebe in Anspruch nehmen. Das neue Programm „Versorgungssicherheit im ländlichen Raum – Energieautarke Bauernhöfe“ fördert der Klima- und Energiefonds land- und forstwirtschaftliche Betriebe ganz gezielt auf ihrem Weg hin zu einem höheren Eigenversorgungsgrad.

Förderungen können unter anderem für Stromspeicher, Umstellung auf LED-Beleuchtung, Photovoltaikanlagen, Biomassekessel, E-Mobilität oder die Erstellung eines Gesamtenergiekonzeptes beantragt werden. In Summe stehen aus der ökologischen Steuerreform bis 2025 insgesamt 100 Millionen Euro, dotiert aus den Mitteln des Klimaschutzministeriums, zur Verfügung. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler betont: „Wir befinden uns in einer Zeit der massiven Energieverknappung, die zu hohen Energiekosten führt. Das spüren nicht nur große industrielle Unternehmen, sondern auch Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. Gleichzeitig sehen und spüren wir täglich, dass die Klimakrise in einer Besorgnis erregenden Heftigkeit voranschreitet. Aus diesem Grund fördert das Klimaschutzministerium Investitionen in klimafreundliche Technologien sowie die Umstellung auf erneuerbare Energien.“

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig setzt nach: „Unsere bäuerlichen Betriebe haben das Potenzial, wahre ‚Kraftwerke‘ im ländlichen Raum zu sein. Sie versorgen uns mit hochqualitativen Lebensmitteln, nachhaltigen Rohstoffen und erneuerbarer Energie. Damit diese Kraftwerke unabhängiger und krisenfester werden, unterstützen wir sie mit der Förderschiene ‚Energieautarke Bauernhöfe‘.“ Aus dem Landwirt solle ein „Energiewirt“ werden.

Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds präzisiert: „Mit diesem Förderprogramm wollen wir die Energieversorgung der Betriebe verbessern und deren Energieeinsatz optimieren. Es können sowohl einfach umsetzbare Einzelmaßnahmen, aber auch ganze Maßnahmenbündel in den Betrieben realisiert werden.“ Sich die vier Module abholen können sich alle landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich mit entsprechender Betriebsnummer (LFBIS). Die Förderungen sind an keine Betriebsgröße gebunden, pro Betrieb ist die maximale Fördersumme von 250.000 Euro auszahlbar.

„Die letzten Meter sind die schwierigsten“

„Die letzten Meter sind die schwierigsten“, sagt Gewessler, und gerade hier soll das Förderprogramm greifen, wie etwa im Modul C vorgesehen, in dem verschiedene klima- und energierelevante Maßnahmen in einem Förderungsantrag kombiniert gefördert werden. Eine Energieberatung ist hierbei erforderlich, kombiniert werden können Maßnahmen aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien & Energiespeicherung, E-Mobilität und Energiemanagement. Ein Gesamtenergiekonzept sowie eine Energieberatung sind erforderlich. Ohne Energieberatung kann die Förderung von Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher und Beleuchtung beantragt werden.

Alle Informationen und Einreichung sind ab Mittwoch, 15. Februar online und lw.klimanfonds.gv.at. abrufbar. Hier finden interessierte Landwirte nicht nur alle wichtigen Fragen zum Förderprogramm, sondern auch eine Liste der Energieberater. Eine telefonische Beratung ist unter 01/31 6 31-713 oder per E-Mail an kpc@kommunalkredit.at möglich. Die Teilnahme am Förderprogramm ist vom 15. Februar 2023 bis 28. November 2025 möglich.