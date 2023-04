Seit Jahresbeginn: 8.000 neue PV-Anlagen in NÖ

Werbung

„Rund 25 Prozent der Sonnenkraftwerke Österreichs befinden sich hier in Niederösterreich“, sagt EVN Vorstandsdirektor Franz Mittermayer und verweist auf den PV-Boom im Land. Alleine in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 wurden 8.000 neue PV-Anlagen als fertig gemeldet, sodass nun bereits mehr als 70.000 Sonnenkraftwerke in das Netz der EVN-Tochter Netz NÖ einspeisen.

Starkes Anlagen-Plus in Niederösterreichs Bezirken

Vergleicht man die Anträge und Fertigmeldungen im März diesen Jahres mit dem März des Vorjahres ist ein klarer Aufwärtstrend in ganz Niederösterreich zu erkennen. 3.400 Anlagen wurden im März 2023 fertiggestellt, dreimal so viel als im Vorjahresmonat.

Spitzenreiter ist der Bezirk Korneuburg mit einem Anlagen-Plus von rund 402 Prozent. Der Bezirk Wiener Neustadt verzeichnet vergliechen zum März 2022 eine Steigerung von rund 381 Prozent, im Bezirk Tulln sind es 365 Prozent. In absoluten Zahlen steht der Bezirk Neunkirchen mit 271 fertiggestellten PV-Anlagen an erster Stelle. Im Bezirk Gänserndorf waren es 256 Anlagen , 229 im Bezirk St. Pölten Land.