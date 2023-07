Wie das Strom-Teilen zum Klimaschutz beiträgt

Eine Erneuerbare Energie-Gemeinschaft (EEG) ist ein Zusammenschluss von mindestens zwei Teilnehmern zur gemeinsamen Produktion und Verwendung von Energie. Die ersten EEG haben sich im Zuge der „Ökostrom-Novelle 2017“ entwickelt. Hier schlossen sich mehrere Personen eines Grundstückes zusammen, um gemeinsam Stom zu produzieren und zu verarbeiten. Seit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), das vor etwa zwei Jahren beschlossen worden ist, besteht die Möglichkeit, Energie über die Grundstücksgrenze hinaus zu produzieren, speichern, verbrauchen und zu verkaufen.

EEG entlasten das überregionale Stromnetz

Entschließt sich eine Gemeinschaft dazu, ein solches Bündnis einzugehen, erfährt sie fünf konkrete Vorteile. Zunächst können die Stromtarife gemeinschaftlich festgelegt werden, außerdem hätten die Beteiligten reduzierte Abgaben und Netzentgelte für in der Gemeinschaft verbrauchte Energie. Mit dem Bündnis ist es für die Mitglieder möglich, unabhängiger von den globalen Energiemärkten zu werden. Gleichzeitig entlasten sie das überregionale Stromnetz und fördern zugleich die erneuerbare, umweltfreundliche Stromproduktion.

In NÖ gibt es schon 160 Energie-Gemeinschaften

Einmal jährlich wird von der E-Control ein Bericht über die genaue Anzahl an Energie-Gemeinschaften veröffentlicht. Derzeit gibt es, laut Angaben der österreichischen Koordinationsstelle für Energie-Gemeinschaften, österreichweit etwa 450 solche Bündnisse. Davon befinden sich circa 160 in Niederösterreich. Weitere 500 sind aktuell in ganz Österreich in Gründung. „Dies zeigt die große Dynamik der Erneuerbaren Energiegemeinschaften“, heißt es von der Koordinationsstelle.

Grundsätzlich kann man zwischen drei konkreten Arten unterscheiden: Gemeinschaften auf nur einem Grundstück, grundstücksübergreifende Gemeinschaften und sogar gemeindübergreifende Bürgerenergiegemeinschaften. Das einfachste Modell ist eine gemeinschaftliche Erzeugungsgrundlage eines Grundstückes. Vorteil eines solchen Bündnisses ist, dass die Gemeinschaft die Kosten der gemeinsamen Energie selbst festlegen kann. Mitglieder können Private, Gemeinden sowie Klein- und Mittelbetriebe sein. Die Gewinnerzielung darf jedoch nicht im Vordergrund stehen.

Energie-Gemeinschaften in Niederösterreich durch EZN

Bei der Energie Zukunft Niederösterreich (EZN), einem Tochterunternehmen der EVN sowie der Energie und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu), gibt es bereits über 40 aktive Energiegemeinschaften. Dabei erzeugen mehr als 250 Photovoltaikanlagen eine Gesamtleitung von fast fünf MWp (Megawatt Peak) Strom für die jeweiligen Regionen. In der Region St. Pölten wird auch ein Kleinwasserkraftwerk genutzt, um Strom für eine Energie-Gemeinschaft zu produzieren. Im Gegensatz zu Sonnenkraft ist Wasser, das es das ganze Jahr über gibt, eine verlässliche Quelle für die Stromerzeugung.

Bei der Energie Zukunft Niederösterreich (EZN) gibt es nun 1.000 neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Team freut sich über den erreichten Meilenstein. Foto: EVN, Severin Wurnig

„Mit aktuell schon über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, in den von uns betreuten Gemeinschaften, ist Niederösterreich eine absolute Vorzeigeregion für Energie-Gemeinschaften in Europa“, sagt der EZN-Geschäftsführer Roland Matous.

Größte Gemeinschaft der EZN ist zurzeit in der Region Melk - aber nicht mehr lange

Die bislang größte Gemeinschaft ist, laut Rautner, jene aus der Region Melk. Ab September soll jedoch ein Bündnis aus circa 2.500 Mitgliedern in der Region Amstetten neu „live-geschalten” werden, verrät der Geschäftsführer der EZN. „Dies wird dann die größte Energie-Gemeinschaft, die wir bislang aktiv geschalten haben”, freut er sich.

„Bis Jahresende plant die EZN 100 Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften zusätzlich in Betrieb zu nehmen”, erklärt EVN-Pressesprecher Stefan Zach. Bis 2030 solle es in jeder niederösterreichischen Gemeinde Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften geben, plant der Konzern.