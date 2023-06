In die Welt der Kleinwasserkraft eintauchen

Am 16. Juni ist der „Tag der Kleinwasserkraft“. An diesem Tag präsentieren sich 30 Kleinwasserkraftwerke sowie einige Produktionsbetriebe in allen Bundesländern der Öffentlichkeit. Zwei davon befinden sich in Niederösterreich. Das Kraftwerk Wienerbruck in Langseitenrotte (Bezirk Lilienfeld) und das Kraftwerk Riedmühle in Obergrünbach (Bezirk Waidhofen an der Thaya) öffnen morgen für Besucherinnen und Besucher ihre Tore.

Ab 10 Uhr werden die Betreiberinnen und Betreiber für Führungen, Auskünfte und Informationen rund um die Kleinwasserkraft zur Verfügung stehen. Auch Wissenswertes über deren Geschichte und die Nutzung der Wasserkraft im Allgemeinen wird vermittelt werden. Viele Standorte bieten dabei auch Führungen speziell für Schulklassen und weitere interessante Aktivitäten an. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es außerdem einen Fotowettbewerb mit Preisen.

Ausbau von Kleinwasserkraft dringend notwendig

„Mit dieser Aktion können wir den Menschen die Bedeutung der Kleinwasserkraft näherbringen und ihnen ermöglichen Blicke in jene Bereiche zu werfen, die man als Wanderin und Wanderer oder Anrainerin und Anrainer sonst nicht zu Gesicht bekommt“, zeigt sich auch Christoph Wagner, Präsident des Vereins Kleinwasserkraft Österreich, erfreut über das große Engagement der Kleinwasserkraft Betreiberinnen und Betreiber und der Turbinen- und Stahlwasserbauherstellerinnen und -hersteller.

„Natürlich wollen wir auch auf die Herausforderungen denen die Kleinwasserkraft - als älteste Erneuerbare Stromerzeugungsform in Österreich - gegenübersteht hinweisen und besser verständlich machen“, ergänzt Geschäftsführer Paul Ablinger, der in diesem Zusammenhang vor allem auf den dringend notwendigen Ausbau verweist.

Ablinger betont außerdem, dass es notwendig sei, vorhandene Potenziale gut auszunützen. Das bedeutet, Revitalisierung bestehender Kraftwerke, Reaktivierung stillgelegter Wasserkraftnutzungen und die Nutzung derzeit nicht genutzter Querbauwerke. „Das Mindestmaß ist es, die EU-Notverordnung zum beschleunigten Erneuerbaren auf Landesebene zu verankern“, so Ablinger. Diesbezüglich könne auch bereits ein Vorgriff auf die neue Erneuerbaren Richtlinie der EU gemacht werden, deren Beschluss kurz bevor stehe.

Kleinwasserkraftwerke sparen sechs Millionen Tonnen CO2

In Österreich produzieren rund 4.000 Kleinwasserkraftwerke etwa sechs Terawattstunden jährlich. Kleinwasserkraftwerke decken so circa zehn Prozent des jährlichen Strombedarfs ab. Kraftwerke bis maximal zehn Megawatt Leistung gelten in Österreich als Kleinwasserkraft.

Durch die 4.000 Kleinwasserkraftwerke können jährlich um die sechs Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, die bei der Stromproduktion mit fossilen Energieträgern entstehen würden. „Kleinwasserkraft Österreich“ ist die freiwillige Interessensvertretung der gesamten Branche von Kleinwasserkraftbetreibern, Turbinen- und Stahlwasserbauproduzenten sowie Planerinnen und Planern und Projektanten.

Zur interaktiven Kleinwasserkraft-Karte geht es hier: Kleinwasserkraft.at