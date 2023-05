Jeder dritte NÖ-Haushalt wird mit Strom aus PV-Anlagen versorgt

Niederösterreich hat beim Sonnenstrom einen weiteren Meilenstein erreicht. Kürzlich wurde die Grenze von einem Gigawatt installierter Leistung bei PV-Anlagen überschritten und so werden jährlich 1.000 Gigawattstunden an sauberem PV-Strom produziert.

„Damit wird jeder dritte Privathaushalt in Niederösterreich vollständig mit sauberem Strom aus den Photovoltaik-Anlagen versorgt“, erklärt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Presseaussendung und verweist auf die Zunahme der Leistung: „2022 konnten wir im Vergleich zum Vorjahr eine Leistungssteigerung von 38 Prozent verzeichnen. Niederösterreich liefert damit ein Viertel des gesamtösterreichischen PV-Stromes. Momentan sind mehr als 80.000 PV-Anlagen in Niederösterreich in Betrieb.“

Drittel von PV-Ziel bis 2030 geschafft

Niederösterreich liegt im Bundesländervergleich an der Spitze bei der Zahl der installierten PV-Anlagen. Durch das Erreichen der Leistung von einem Gigawatt sei man laut Pernkopf auf einem guten Weg, das Ziel, 3.000 Gigawattstunden bis 2030 zu produzieren, auch zu schaffen. Gelingen soll dies neben den bereits gesetzten Schritten auch durch eine eigens eingeführte Förderung für PV-Überdachungen. Dafür stehen vier Millionen Euro für Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen zur Verfügung.

„Bis Ende des Jahres werden in Niederösterreich insgesamt über 15.000 neue PV-Anlagen errichtet“, rechnet Pernkopf. Ein weiterer Schwerpunkt wird auf Dächer, Hallen und Parkplätze gelegt. Dafür ist eine PV-Parkplatzförderung mit 20 Projekten, die 2.000 Stellplätze umfassen, in Umsetzung. Zudem wurde im Vorjahr das sektorale Raumordnungsprogramm für PV-Freiflächen-Anlagen mit für 116 Zonen mit rund 1.100 Hektar beschlossen.

Mehr Strom erzeugt als verbraucht

Auch Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich (eNu) weiß: „Die Nutzung der Sonnenergie ist entscheidend für die Energiewende. Niederösterreich steht bei der Erzeugung von sauberem PV-Strom der Spitze aller Bundesländer.“

Aktuelle Zahlen zeigen laut Greisberger, dass der Mix von erneuerbaren Energien zum Erfolg führt: „Rechnet man alle erneuerbare Energien von Wind- und Wasserkraft, Biomasse und PV-Anlagen zusammen, erzeugte Niederösterreich im März mehr Strom aus erneuerbaren Energien als im Land selbst verbraucht wurden“, skizziert Greisberger. Konkret wurden 243 Gigawattstunden in das überregionale Netz eingespeist.