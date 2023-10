Doch kein Öl- & Gasheizungsverbot: Was das Paket NÖ-Landsleuten bringt

Gleich vorweg: Gasheizungen im Neubau sollen per 1. Jänner 2024 verboten werden, aber ein verpflichtender Tausch von Öl- und Gasheizungen im Bestand kommt doch nicht. Ein freiwilliger Tausch mithilfe von großzügigen Förderungen soll es stattdessen richten.

Statt dem lange angekündigten und heftig verhandelten Erneuerbaren-Wärm-Gesetz (EWG) hat sich die türkis-grüne Bundesregierung auf ein „Erneuerbare-Wärme-Paket“ (EWP) geeignet. Mit dem 6 Milliarden Euro schweren Paket will die Regierungsspitze die Energiewende vorantreiben und gleichzeitig Konjunkturimpulse setzen. Etwa für die angeschlagen Baubranche. 3 Milliarden Euro des Pakets sind als Wirtschaftshilfen in Form des Energiekostenzuschusses II im Ringen um die internationale Wettbewerbsfähigkeit gedacht. Es handle sich gegenüber dem vorherigen Gesetzesentwurf um einen "neuen Weg zum selben Ziel" — nämlich zur Klimaneutralität 2040. Dass jemand eine alte Gasheizung gegen eine neue tauschen könne, hält Klimaschutz- und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) angesichts der Förderungen und der hohen Preise für fossile Energien für unwahrscheinlich.

Drei Milliarden Euro werden für den Öl- und Gas-Kesseltausch und thermische Sanierungen zur Verfügung gestellt. „Wer seine alte Heizung tauscht, bekommt im Durchschnitt drei Viertel ersetzt", sagt Gewessler. Konkret soll mit 20.000 bis 28.000 Euro der Kesseltausch gefördert werden, bei einkommensschwachen Haushalten soll der komplette Heizungstausch bezahlt werden.

„Sehr positiv“ für NÖ-Landsleute

Als „großes, umfangreiches, sehr positives“ Gesetzespaket bewertet Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, die Förderungen aus dem EWP. „Ich halte das für sehr positiv für die niederösterreichische Bevölkerung. Solche hohen Fördersätze sind ungewöhnlich und historisch einzigartig. Das bietet sicherlich mehr Anreize zum Umstellen als ein ultimatives Gesetz mit Verboten“, sagt Greisberger im NÖN-Gespräch. Das hätte nur für viel Gegenwind und Aufstand gesorgt.

„Positive Anreize sind ein guter Weg in Richtung Klimaschutz“, sagt etwa auch EVN-Sprecher Stefan Zach zum präsentierten Paket der Bundesregierung.

Dass etwa das Erneuerbare-Gas-Gesetz fehlt, das grünes Gas bis 2040 in der Raumwärme komplett verunmöglicht hätte, sieht Greisberger „relativ gelassen“. „Das ist ein Graubereich. Bis dahin ist noch ein langer Weg und wird sich letztlich entscheiden, wohin das grüne Gas zu welchem Preis und zu welchen Mengen kommt“, so Greisberger. In erster Linie werde es in der Industrie gebraucht, wo es keine Alternativen gibt. Heizen mit grünem Gas oder auch mit grünem Öl werde um ein Vielfaches teurer sein als Heizen basierend auf Erneuerbaren beziehungsweise auf Ökostrom. Bis auf wenige Sonderfälle werde die Kostenentwicklung viele zum Heizungstausch bringen. „Das wird ähnlich sein wie bei den schwarz-weißen Nummerntafeln: Zuerst Aufregung und dann sieht man nur mehr selten welche herumfahren“, so Greisberger.

Haussanierung vor Heizungstausch, aber ...

Rund 150.000 Häuser in Niederösterreich gelten als wenig bis unsaniert. Da macht mitunter ein Heizungstausch nur bedingt Sinn. Bei den Energieberatungen der eNu wird begleitend zum Heizungstausch deshalb auch zu einem Sanierungs- und Finanzierungsplan informiert und geraten. Viele könnten so über mehrere Jahre ihr Haus schrittweise sanieren: Zuerst die Fenster, die oberste Geschossdecke, die Außenwand, die Türen und so weiter. „Es stimmt schon, dass man zuerst das Gebäude sanieren und dann die Heizung tauschen sollte. Aber auch wenn man nur die Heizung tauscht, mache das für den zukünftigen, niedrigen Energieverbrauch durchaus Sinn“, meint Greisberger. In der Regel gehören Öl- beziehungsweise Gaskessel spätestens nach 25 Jahren sinnvollerweise getauscht.

So heizten die NÖ-Landsleute im Jahr 2021/22. Im Vorjahr wurden rund 11.000 Öl- beziehungsweise Gaskessel in Niederösterreich laut Energie- und Umweltagentur NÖ getauscht. Foto: eNu/Land NÖ

Im Vorjahr haben sich die Energieberatungen der eNu verzehnfacht — im Vergleich zum mehrjährigen Schnitt. Der Andrang nach Orientierung und Information sei weiterhin enorm.

Mit Stand 2021/22 gab es in Niederösterreich 83.000 Ölheizungen mit stark sinkender Tendenz und 190.000 Gasheizungen. Im Vorjahr wurde etwa 11.000 Kessel laut eNu getauscht.

Dass sich aus Kapazitätsgrenzen ein kompletter Ausstieg aus Öl- und Gas in der privaten Raumwärme nicht ausgeht — wie Kritiker monieren — hält Greisberger optimistisch dagegen: „Um bis zum Jahr 2040 bundesweit alle Kessel umgestellt zu haben, müssten an jedem der 220 Arbeitstage im Jahr rund 75 Kessel getauscht werden. Das wird gelingen“, so der eNu-Geschäftsführer.

Aus für „Lotterie“: Photovoltaik-Anlagen werden steuerfrei

Bei Photovoltaik-Anlagen bis 35 Kilowatt Peek wird in 2024 und 2025 die Mehrwertsteuer entfallen. Das heißt, Private müssen künftig nicht mehr über die Bundesförderstelle OeMAG ein Förderansuchen stellen, sondern können die Rechnung ihres Installateurs einfach einreichen und bekommen die bezahlte Steuer refundiert. „Die PV-Förderung wird sich damit von einer ursprünglich sehr komplexen Förderschiene mit hohem administrativen Aufwand zu einer sehr unbürokratischen, einfachen Förderung entwickeln“, sagt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. Komplizierte und oft hastige Ansuchen übers Internet sollen damit Geschichte sein. Die Aussetzung der Umsatz- beziehungsweise Mehrwertsteuer auf Photovoltaikanlagen wird laut Regierung 650 Millionen Euro kosten.

Paket: Gemischte Reaktionen bei Opposition und Verbänden

Die Reaktionen fielen naturgemäß gemischt aus. Von den Oppositionsparteien kam durchwegs Kritik. Die SPÖ sieht kein Konjunkturpaket, sondern nur ein „Sammelsurium" verschiedener Budgetposten. Bei den Maßnahmen im Energiebereich handle es sich nur um einen „Minimalkompromiss". Für die FPÖ ist das „angebliche Konjunkturbelebungspaket" eine „kommunikative Mogelpackung", mit der nur Steuergelder verschleudert würden. Die NEOS stoßen sich daran, dass Förderungen alleine für die Energiewende nicht ausreichend seien.

Dem ÖGB gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Die WKÖ und IV zeigten sich zufrieden. Die Umweltorganisationen kritisieren, dass es nicht zum Ausstieg aus bestehenden Öl- und Gasheizungen kommt. Der Verband der Kessel- und Heizungsindustrie begrüßte das Paket als „Marktanreizprogramm“ und die damit verbundene Planungssicherheit in einer Aussendung. „Nun gilt es rasch die Förderkriterien in Kraft zu setzten, da bis dahin keine Kaufentscheidungen getroffen werden — eher sogar Stornierungen zu erwarten sind“, heißt es vom Verband.