Frostschäden: Auch Kirschen und Äpfel in NÖ stark betroffen

Die eisigen Temperaturen in den Osterferien haben in Niederösterreich bei der heurigen Obsternte großen Schaden angerichtet. Die Hagelversicherung geht von Schäden von bis zu zehn Millionen Euro aus und auch die Landwirtschaftskammer Niederösterreich zieht nun eine erste Bilanz, wie viel Schaden der Frost angerichtet hat.

Wolfgang Lukas, von der Obstbau Spezialberatung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, zieht ein erstes Résumé: „Es gibt vor allem kulturbezogene Schäden. Bei Steinobst, vor allem bei Marillen und Kirschen, gibt es massive Schäden.“ Auch Apfel und Birne seien stark betroffen. Genau wie Franz Reisinger, Obmann des Vereins Wachauer Marille, weist er aber daraufhin, dass das ganze Ausmaß der Schäden erst zehn bis 14 Tage nach dem Frost zu erkennen ist.

Hingegen unbeschadet sind Zwetschke, Pfirsich und Erdbeere davongekommen. Gerade die Zwetschke sei sehr hartnäckig und habe aus diesem Grund den Frost unversehrt standgehalten. Auch Wein und Ackerkulturen haben den Frost gut überstanden. „Es gibt Gott sei Dank Kulturen, die der Frost nicht so stark betroffen hat. Bei Marille und Apfel werden aber wahrscheinlich nicht einmal 50 Prozent einer Normalernte erreicht werden“, so der Obst-Experte.

Für künftige Ausfälle vorsorgen

Als Schutz gegen den Frost haben Niederösterreichs Bäuerinnen und Bäuern gezielt Frostschutzmaßnahmen eingesetzt. Zum Schutz der Äpfel wurde vor allem die Frostberegnung eingesetzt. Wolfang Lukas gibt aber zu bedenken: „Die Methode ist bei Äpfeln zwar am effektivsten, man muss aber aufpassen, dass die Masse an Eis nicht zu schwer für die Bäume wird. Wir hatten auch schon Junganlagen die komplett umgefallen sind.“

Was in Zukunft wirklich wichtig sei, ist eine Versicherung gegen eventuelle Ausfälle durch den Frost. Die Hagelversicherung, die sich auch auf Frost spezialisert, wird im Weinviertel bereits stark genutzt. In der Wachau allerdings nicht. „Das liegt daran, dass in der Wachau viele Bäuerinnen und Bauern die Marille nur als Zuerwerb führen. Die meisten spezialisieren sich auf Wein und verkaufen nebenbei noch Marillen. Doch auch für sie wäre es wichtig, eine Versicherung abzuschließen. Solche Jahre wie heuer wird es immer wieder geben“, so Lukas.