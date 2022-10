"Erdäpfelernte fällt heuer deutlich geringer aus"

Werbung

Trockenheit und Hitze dominierten den Sommer 2022. Welche Auswirkungen das auf die heurige Erdäpfelernte im Land hat, schilderten Lorenz Mayr, der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ, und Franz Wanzenböck, seines Zeichens Obmann der „InteressenGemeinschaft Erdäpfelbau“ (IGE) im Roseldorfer Weingut von Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann.

„Die Erdäpfelernte fällt heuer deutlich niedriger aus“, vergleicht Mayr mit der Ernte 2021, die er als „fast normal“ bezeichnet. Beim Legen der Erdäpfel waren die Bedingungen optimal, im Juli setzen Hitze und Trockenheit ein. Die Erdäpfelplanze kann sich zwischen 20 und 25 Grad optimal entwickeln. „Bei 30 Grad beginnt sie zu leiden“, weiß der LK-Vizepräsident.

Drahtwurm bereitet Landwirten sehr große Sorgen

Der Regen setzte mit Ende August für viele zu spät ein. Auch für den Drahtwurm. „Er verursacht extreme Schäden und macht uns sehr große Sorgen“, schildert Mayr die Situation. Denn auch dieser Schädling braucht Feuchtigkeit. Findet er diese nicht im Boden, befällt er die Erdäpfelknolle. „Ob es so schlimm wird, wie 2018, wissen wir noch nicht“, kann Mayr noch keine Prognose abgeben.

Das zeige sich erst, wenn die Erdäpfel gewaschen sind. Die Erdäpfelbauern sind gerade dabei die Ernte für die Speiseindustrie einzufahren. Es gibt eine weitere Frage, die der LK-Vize noch nicht beantworten kann, jene nach der Versorgungssicherheit. „Ob wir den Markt ganzjährig versorgen können, werden wir erst im Februar oder März sehen.“

Versorgungssicherheit: "Es wird knapp, aber wir werden auskommen"

Wanzenböck ist hier zuversichtlich, wenn auch sehr vorsichtig: „Es wird knapp, aber wir werden auskommen.“ Und das, obwohl er die Ernteeinbußen mit bis zu minus 40 Prozent im Weinviertel beziffert. „Im Weinviertel war die Trockenheit extrem; sie hat sich bis ins Marchfeld gezogen.“ Doch dort hatten die Wetterbedingungen nicht so schlimme Auswirkungen, da im Marchfeld bewässert werden kann. Im Waldviertel fallen die Erträge durchschnittlich aus.

Warum der IGE-Obmann dennoch davon ausgeht, die Versorgung im Land sicherzustellen? Weil sich Teuerungen und der Personalmangel bemerkbar machen. Die Menschen kaufen weniger ein. Und: „Der Wirt serviert schon lieber Pommes als Erdäpfelsalat zum Schnitzel, weil das Personal fehlt, das die Erdäpfel schält.“ Darum stelle sich nur noch die Frage: Wie viel Erdäpfel müssen weggeworfen werden? Die Antwort auf diese Frage hängt vom Willen aller Marktpartner ab, wie Mayr betont. Erzeuger, Verarbeitungsbetriebe, Lebensmittelhandel und Konsumenten müssen akzeptieren, dass mache Erdäpfel heuer schwarze Punkte haben.

Erdäpfel im Test: Kleine Einstiche einfach wegschneiden

Dass man diese ganz einfach „bekämpfen“ kann, zeigte Kathrin Zöchmann vor: Sie kochte fürs Pressegespräch dreierlei Erdäpfel: Perfekte, ohne Schäden und jene, die stark vom Drahtwurm befallen waren. Diese haben tiefe schwarze Einstiche und man merkt bereits beim Kochen, dass diese nicht mehr genießbar sind. Im dritten Topf befanden sich Erdäpfel, die der Drahtwurm nur etwas angestochen hatte. Diese schwarzen Punkte lassen sich einfach wegschneiden, und der Erdapfel kann verspeist werden. „Immer auf die Nase verlassen“, empfahl die Seminarbäuerin.

Gerade heuer zeige sich, was geschieht, wenn die Landwirte keinen ausreichenden Pflanzenschutz durchführen dürfen: Der Drahtwurm vernichtet die Ernte und „das hat eine riesige Auswirkung auf die Versorgungssicherheit“. Vor allem in Niederösterreich, das 81 Prozent der Anbaufläche stellt.

Das Szenario von 2018 darf sich heuer nicht wiederholen

Dass, wie 2018, Erdäpfel aus Ägypten importiert werden müssen, wollen Mayr und Wanzenböck unbedingt verhindern. „Wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen dort angebaut wird“, sagt Wanzenböck und denkt daran, dass die Erdäpfel dort in der Wüste wachsen. „Wir brauchen darum einen vernünftigen Pflanzenschutz“, betont der LK-Vizepräsident, der kein Geheimnis daraus macht, was er von den Vorschlägen, die jetzt beim „Green Deal“ am Tisch sind, hält. Hier ist nämlich eine weitere Reduktion von Pflanzenschutzmitteln geplant. „Wir brauchen klügere Lösungen!“, fordert er. Es brauche eine wirkungsvolle Behandlung gegen den Schädling, der jederzeit zuschlagen kann.

Um die Qualität abzusichern brauche es bedarfsgerechte Pflanzenschutzmaßnahmen – und den nachhaltigen Ausbau der Wasserinfrastruktur. „Wir haben genug Regen, er ist nur zeitlich und regional nicht ideal verteilt“, weiß Mayr.