Kürbiskernöl: Vom Feld in die Flasche

Herbstzeit ist Kürbiszeit und die Zeit, in der Dominik Winkler besonders viel zu tun hat. Logisch, denn pro Hektar haben 25.000 Kürbisse auf seinen Feldern Platz – und die müssen alle geerntet werden, um dann später als Kürbiskernöl auf Salat und Co. zu landen. Mitten in der Haupternte befindet er sich gerade, nachdem die orange-grünen Feldfrüchte auf Schwad gelegt worden sind, die Reihen von Kürbissen also in der Sonne glänzen durften. Jetzt geht es ans Ernten und Verarbeiten. Das Wichtigste sind die Kerne, denn daraus wird das schwarz-grüne Gold gewonnen, schonend kaltgepresst.

Umstieg von Viehzucht auf Gemüseanbau

In vierter Generation führt Dominik Winkler den landwirtschaftlichen Betrieb in Lichtenwörth im Bezirk Wiener Neustadt-Land, der ursprünglich einer Ferkelproduktion gewidmet war. Sein Vater Ferdinand Winkler habe ihm „immer eine lange Leine gelassen“ und ihn gefördert, auch im Hinblick auf das BOKU-Studium. Nach dem frühen Tod seines Vaters führte Dominik Wink-ler den Betrieb alleine und entschied sich, auf Ackerbau umzustellen. „Ich wollte mich auf etwas fokussieren.“ Durch seinen Job bei der Hagelversicherung hatte Winkler viele landwirtschaftliche Betriebe besucht und einiges kennengelernt. „Da bin ich auf den Ölkürbis gestoßen, der wunderbar in unsere Gegend passt.“ Seit 2016 baut der 28-Jährige also unter anderem Kürbisse auf seinen Lichtenwörther Feldern an.

Genauer gesagt: Gleisdorfer Ölkürbisse. „Die Sorte ist scha- lenlos gezüchtet. Der Kürbis schimmert zwar dunkelgrün, aber das ist nur ein Häutchen. Er hat ei- nen Ölgehalt von mehr als 40 Prozent, also perfekt.“ Er habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, etwas von seinen Feldern zu einem Endprodukt zu veredeln. Und so wurde die Idee des eigenen Kürbiskernöls geboren.

Das schwarz-grüne Gold gibt es bei Dominik Winkler in unterschiedlichen Flaschengrößen zu erwerben. Philip Steyrer

„Ich habe in der Steiermark eine kleine Kunstmühle gefunden. Der Ablauf sieht so aus, dass ich in der Früh mit den Kernen hinfahre und am Abend fahre ich mit dem Öl heim.“ In Fläschchen abgefüllt, 100, 200 und 300 Milliliter sind im Angebot. Die Kerne lassen sich gut lagern und werden in regelmäßigen Abständen zu Öl verarbeitet, sodass es immer frisch ist. Für einen Liter Kürbiskernöl braucht man rund zweieinhalb bis drei Kilo Kürbiskerne, das entspricht umgerechnet 30 Kürbissen.

Unterstützung in seiner Kürbiskern-Manufaktur erhält Winkler in Spitzenzeiten auch von Familie und Freunden, die beim Befüllen oder Etikettieren der Flaschen helfen.

Regionales Superfood zum Knabbern

Neben dem Kürbiskernöl gibt es aber auch noch einige Knabbereien, die vom Feld in den Beutel hüpfen, nämlich die „knackigen Knabberkerne“. Die gibt es in den Sorten zuckersüß, feurig-scharf, geröstet und gesalzen oder naturbelassen. Besonders die süße Variante findet man selten, und sie ist vom Geschmack mitgebrannten Mandeln vergleichbar.

Egal in welcher Geschmacksrichtung, die Kürbiskerne sind ein regionales Superfood, wie Dominik Winkler betont. „Auf 100 Gramm haben die Kerne 19 Gramm Protein!“