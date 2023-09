Um die Hälfte weniger Ertrag ohne Pestizide befürchtet

Versuche von der Industrie Gruppe Pflanzenschutz (IGP) und der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn zeigen: Wenn man beim Anbau von Erdäpfeln ganz auf Insektizide verzichtet, macht es sie ungeschützt gegenüber dem Kartoffelkäfer, wodurch der Ertrag um über die Hälfte sinkt. Verzichtet man bei Zuckerrübe und Mais auf die Unkrautkontrolle, bedeute das für die Ernte einen Totalausfall, so die Ergebnisse der über ein Jahr durchgeführten Untersuchungen in Hollabrunn.

Weglassen von Pestiziden als Horrorszenario

Der IGP-Obmann Christian Stockmar sieht das als Beweis: „Eine Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz funktioniert nicht.“ Der Green Deal der EU sowie seine einzelnen Initiativen und Strategien seien grundsätzlich zu unterstützen, betont Stockmar, ergänzt aber: „In seiner jetzigen Form ist er jedoch ein Lose-Lose-Deal. Es braucht eine Trendwende in der EU-Agrarpolitik mit einem Schulterschluss zur Wissenschaft und einer Abkehr von realitätsfremden NGO-Fantasien.“

Verzichten Landwirte auf Herbizide oder effiziente mechanische Unkrautbekämpfung, habe die Kultur keine Chance, meint Stockmar. Sie verliere den Kampf um Nährstoffe, Wasser und Licht, ist viel kleiner und kann kaum Kolben bilden. Vor allem der Mais sei betroffen, aufgrund des vielen Unkrautes könne er gar nicht geerntet werden. „Der Verzicht auf eine Unkrautkontrolle bedeutet einen Totalausfall“, schlussfolgert Stockmar.

Totales Verbot nicht in Sicht

Die Landwirtschaft verliert zunehmend Pflanzenschutzmittel, dabei stimmt Brigitte Kranz, Geschäftsführerin vom Dachverband der Hersteller Biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland und Österreich (IBMA DA) zu. Zudem würden Pestizide durch Resistenzen ihre Wirksamkeit verlieren, sagt sie. Das bringt Landwirte unter Druck.

Kranz beschwichtigt jedoch, ein totales Verbot von Pflanzenschutzmitteln in sensiblen Gebieten sei längst vom Tisch: „Es wird nicht so schlimm wie befürchtet.“ Außerdem sei der neue Verordnungsentwurf der EU-Kommission, die Sustainable Use Regulation (SUR), noch nicht fertig verhandelt, sagt sie.

Schaden für Umwelt durch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel

Die Stabilität der chemisch-synthetischen Wirkstoffe sei Fluch und Segen zugleich, erklärt Kranz: „Die Pestizide lassen sich leichter anwenden und sind lang haltbar. In der Umwelt können sie aber oft nicht abgebaut werden, sodass sie oder ihre Abbauprodukte sich in Böden, Gewässern und Grundwasser anreichern und sich negativ auf die menschliche Gesundheit und die Biodiversität auswirken.“

Mit der neuen EU-Verordnung will man den Wandel zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft vorantreiben. Dabei gehe es beispielsweise um Kulturvielfalt, Sortenwahl, Mischkultur und biologische Pflanzenschutzmittel: „Man will Landwirtinnen und Landwirten Mittel für umweltfreundlichere und innovative Pflanzenschutzstrategien zur Verfügung stellen“, so Kranz.

Es gehe nicht um eine totale Abschaffung von Pflanzenschutzmitteln, sondern darum, die Abhängigkeit von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. „Es gibt viele Versuche, die zeigen, dass das es möglich ist, vergleichbar gute Erträge zu erzielen. Derzeit seien über die Hälfte der in EU-Genehmigung befindlichen Wirkstoffe biologisch“, sagt sie. Die Expertin ist überzeugt, dass Akteure aus der Wissenschaft, der Beratung, der Hersteller und vor allem die Landwirtinnen und Landwirte damit gute Pflanzenschutzstrategien entwickeln werden. Dafür brauche es aber Zusammenarbeit, Optimismus und Zeit, betont Kranz.