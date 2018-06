„Ab 12. Juni werden 15.000 gratis Interrail-Tickets an 18-Jährige in Europa vergeben. In Niederösterreich haben wir 17.370 Personen die 18 Jahre alt sind. Wir wollen, dass ein Maximum an europäischem Gefühl in Niederösterreich ankommt und möchten, dass die Chance des Gratis-Tickets so breit wie möglich genutzt wird. Also ran an die Tasten und sichert euch euer gratis Interrail-Ticket für diesen Sommer“, so der für Europa zuständige Landesrat Martin Eichtinger über die Aktion der EU-Kommission. „Der Gedanke des Miteinanders soll über die Staatsgrenzen hinweg getragen werden“, so Eichtinger.

Auch Landtagsabgeordneter und JVP-Landesobmann Bernhard Heinreichsberger begrüßt die Aktion: „Für jungen Menschen ist es wichtig, andere Kulturen kennenzulernen und sich auszutauschen. Der Travel-Pass hilft den eigenen Horizont zu erweitern und gleichzeitig Europa als geeinte Gemeinschaft zu erleben.“

Details zum Bewerbungsverfahren

Von 12. Juni ab 12.00 Uhr bis 26. Juni 12.00 Uhr haben 18-Jährige die Möglichkeit, sich als Einzelperson oder Gruppe zu bewerben. Durch ein Quiz werden dann die Interrail-Tickets vergeben. Die Gewinner dürfen dann im Zeitraum von einem bis zu 30 Tagen innerhalb der EU unterwegs sein und sollten zwischen dem 9. Juli und dem 30. September 2018 ihre Reise antreten.

Der Travel-Pass inkludiert auch Busse und Fähren, damit jeder Winkel Europas entdeckt werden kann. „Viele spannende Plätze prägen den Reichtum unseres kulturellen Erbes. Das ist eine einmalige Chance als Botschafter Niederösterreichs unser Europa zu bereisen“, freut sich Eichtinger über die Aktion.

Weitere Informationen zur Bewerbung und der Interrail-Reise unter: http://europa.eu/youth/discovereu_de